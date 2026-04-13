Rai 1, Caterina Balivo senza erede: Elisa Isoardi beffata. Salta il nuovo programma estivo (e Mediaset festeggia) Saltano i piani del direttore daytime Rai per il pomeriggio estivo: il nuovo programma con la conduzione di Elisa Isoardi probabilmente non si farà.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’estate e la bella stagione si avvicinano sempre di più, e questo porta i nodi ancora irrisolti del palinsesto di Rai 1 ad emergere. Mentre la televisione pubblica sta ancora tentando di definire un’offerta competitiva per i mesi più caldi dell’anno, uno dei progetti più ambiziosi del daytime sembrerebbe già essere saltato. Il motivo? Il più classico di tutti, ovvero la mancanza di soldi per poter passare dall’idea sulla carta alla messa in onda sul piccolo schermo: ecco qualche dettaglio in più.

Rai 1, salta il nuovo programma del daytime estivo

Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento daytime della Rai, aveva da un po’ di tempo un’idea abbastanza chiara per evitare che, nel pomeriggio estivo, Rai 1 potesse svuotarsi, scivolando nella palude delle solite repliche proprio come accaduto in passato. Non a caso, aveva dichiarato senza mezzi termini che non avrebbe mai voluto vedere "Rai 1 spenta in estate". Partendo da questi presupposti, il piano concreto prevedeva la creazione di un nuovo programma da mandare in onda a partire dalla prima settimana di giugno, con inizio alle ore 16.05, proprio per riempire almeno in parte il vuoto tra le 14 e l’orario d’inizio del programma Estate in Diretta.

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Per la conduzione, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sembrava fosse stata già scelta la bella Elisa Isoardi: la conduttrice cuneese, reduce dal successo di Bar Centrale nel sabato pomeriggio, sarebbe stata il volto ideale per un contenitore estivo capace di attrarre il pubblico del primo pomeriggio. Purtroppo, però, secondo i rumors delle ultime ore, il progetto sarebbe saltato ancora prima iniziare.

Daytime estivo Rai 1, niente programma per Elisa Isoardi: mancano i soldi

Secondo quanto rivelato da Hit per Affari Italiani, l’attuale situazione della televisione pubblica renderebbe ad oggi impossibile dar vita a una nuova produzione nella finestra estiva. Tra le ferie dei collaboratori, i recuperi di ore accumulate, interruzioni di contratto di tecnici, manutentori e maestranze, non ci sarebbero abbastanza soldi per poter realizzare anche un nuovo programma. D’altronde, i budget estivi della Rai sono tradizionalmente ridotti, e affidare una nuova produzione a società esterne graverebbe in modo insostenibile sui conti della rete. Nel pomeriggio estivo della prima rete, quindi, non ci sarà uno show in diretta ma materiale di repertorio (probabilmente una soap). Una scelta che automaticamente favorirà Mediaset, che avrà campo libero in quella fascia oraria con le sue soap tradizionalmente molto seguite.

Non è nemmeno la prima volta che la Rai si trova a fare i conti con questo tipo di impasse. Qualche problema di fondi era infatti già emerso durante la vicenda degli addobbi natalizi assenti nello studio de La Volta Buona, quando Caterina Balivo si era trovata a spiegare ai telespettatori questa assenza proprio per mancanza di soldi. Una situazione che, in maniera diversa, sembra ripetersi anche in questo caso. Il risultato? Molto probabilmente ci ritroveremo ancora una volta a vedere repliche di fiction e prodotti Rai visti già molte volte, a meno che i vertici non riescano a trovare qualcosa di nuovo ma meno oneroso da proporre al pubblico.

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