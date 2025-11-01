Rai 1 rivoluziona il palinsesto: Il Paradiso delle Signore anticipato e ‘colpo basso’ a Mediaset. Cosa succede Viale Mazzini ha deciso di cambiare collocazione alla storica soap, per contrastare la serie rivale "La Forza di una Donna" in onda su Canale 5 nella stessa fascia.

Svolta strategica a Viale Mazzini, dove il palinsesto pomeridiano di Rai 1 cambia volto in modo inatteso, alzando così la posta dello scontro sui dati auditel. La soap Il Paradiso delle Signore, vera protagonista del daytime Rai, ha infatti posticipato la messa in onda, lasciando la sua storica collocazione delle 16. L’obiettivo è chiaro: provare a contrastare la concorrenza della serie turca La Forza di una Donna, in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Rai 1 si tutela: slitta il Paradiso delle Signore

La scelta di posticipare Il Paradiso delle Signore, anche solo di dieci minuti, non è una mossa casuale. Ma un messaggio chiaro indirizzato alla concorrenza. Nel nuovo palinsesto la soap andrà in onda alle 16.10, mentre il TG1, che fino a ieri era previsto tra il finale del Paradiso e l’avvio de La Vita in Diretta, verrà anticipato alle 16. Ora, con il notiziario piazzato subito dopo La Volta Buona e la soap a seguire, la rete punta a creare un flusso continuo di pubblico fedele, sfruttando la forza trainante della fiction ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

Un incastro pensato per dare una mano, tra l’altro, agli ascolti di Alberto Matano, che può ora contare su una spinta extra nel primo blocco de La Vita in Diretta.

La mossa Rai per contrastare Canale 5

Dietro la rivoluzione Rai c’è anche la risposta, ovviamente, alla concorrenza agguerritissima di Mediaset. Il Paradiso posticipato va infatti ad arginare, almeno nelle intenzioni, l’ascesa della soap turca La Forza di una Donna, che Canale 5 ha strategicamente piazzato subito dopo Uomini e Donne. Nel frattempo Il Paradiso, partito a rilento dopo quattro mesi di pausa, ha finalmente iniziato a macinare ascolti. La serie è al momento stabile attorno al 16-17% di share, ed è possibile che la nuova collocazione vada a migliorare ulteriormente il suo piazzamento nella lotta auditel.

Una cosa è certa: Rai 1 scommette tutto sul Il Paradiso delle Signore come fiore all’occhiello del suo daytime, mettendolo in prima linea nella guerra dei palinsesti e affidandogli una missione ambiziosa, quella del traino e della difesa dalla concorrenza al tempo stesso. Ovviamente, è possibile che nel frattempo anche Mediaset corra ai ripari, modificando leggermente la sua programmazione per guastare la festa di Viale Mazzini. Sarebbe l’ennesimo colpo basso, dopo quello sferrato in estate con il rilancio de La Ruota della Fortuna che ha surclassato Affari Tuoi di De Martino. Staremo a vedere chi la spunterà.

