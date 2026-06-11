Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rai 1 va all-in sui Mondiali 2026, stasera si parte: il calendario completo e come cambia la programmazione

Da stasera - 11 giugno 2026 - il volto del primo canale cambierà radicalmente, con 35 appuntamenti tra match, pre-partita, e Notti Mondiali in seconda serata. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mondiali 2026
RaiPlay

Rai 1 accende il Mondiale e ‘spegne’ (per un mese circa) la sua normale programmazione. Da stasera, giovedì 11 giugno, la rete ammiraglia fa all‑in sulla Coppa del Mondo 2026: niente Affari Tuoi e spazio alla partita inaugurale Messico‑Sudafrica, in diretta dall’Azteca alle 21.00, con cerimonia d’apertura già dalle 20.35. E poi un corollario di programmi pre e post-partita da seguire con attenzione. Ecco cosa vedremo e il calendario completo delle partite trasmesse sul primo canale.

Mondiali 2026 su Rai 1: quante e quali partite vedremo

Anche senza l’Italia – eliminata ai play‑off dalla Bosnia e in attesa di un improbabile ripescaggio al posto dell’Iran la Rai ha deciso di puntare forte sul torneo nordamericano dei Mondiali 2026, comprando i diritti multipiattaforma (tv e digitale) per 35 partite, tutte su Rai 1 nella fascia 18.40‑02.00. Si tratta di:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • 17 match della fase a gironi
  • 6 partite dei sedicesimi di finale
  • 4 partite degli ottavi di finale
  • 4 quarti di finale
  • 2 semifinali
  • la finale 3°/4° posto e la finalissima del 19 luglio a New York.

Tutte le 104 gare saranno invece disponibili su DAZN (a pagamento), ma chi resta in chiaro potrà comunque seguire i big match più interessanti, con una curiosità: al momento la Spagna potrebbe non comparire mai in palinsesto, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti ha solo un passaggio garantito.

Il calendario Rai 1 della fase a gironi

Ecco, in elenco, tutte le partite che vedremo in diretta su Rai 1 nella prima fase:

  • 11 giugno 2026 (ore 21:00) – Messico‑Sud Africa
  • 12 giugno 2026 (ore 21:00) – Canada‑Bosnia Erzegovina
  • 13 giugno 2026 (ore 24:00) – Brasile‑Marocco
  • 14 giugno 2026 (ore 22:00) – Paesi Bassi‑Giappone
  • 15 giugno 2026 (ore 21:00) – Belgio‑Egitto
  • 16 giugno 2026 (ore 21:00) – Francia‑Senegal
  • 17 giugno 2026 (ore 22:00) – Inghilterra‑Croazia
  • 18 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera‑Bosnia Erzegovina
  • 19 giugno 2026 (ore 21:00) – USA‑Australia
  • 20 giugno 2026 (ore 22:00) – Germania‑Costa d’Avorio
  • 21 giugno 2026 (ore 18:00) – Belgio‑Iran
  • 22 giugno 2026 (ore 19:00) – Argentina‑Austria
  • 23 giugno 2026 (ore 22:00) – Inghilterra‑Ghana
  • 24 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera‑Canada
  • 25 giugno 2026 (ore 22:00) – Ecuador‑Germania
  • 26 giugno 2026 (ore 21:00) – Norvegia‑Francia
  • 27 giugno 2026 (ore 23:00) – Panama‑Inghilterra oppure Croazia‑Ghana.

Poi si entra nella fase a eliminazione diretta: sedicesimi dal 28 giugno al 3 luglio, ottavi dal 4 al 7 luglio, quarti dal 9 al 12 luglio, semifinali il 14 e 15 luglio, finale per il terzo posto il 18 e finalissima il 19 luglio.

Il team Rai per il Mondiale (e la novità Tiziana Alla)

A raccontare le 35 gare ci sarà un gruppo di voci ormai familiari per gli appassionati. In cabina di telecronaca si alterneranno Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati, Gianluigi Zamponi e Tiziana Alla, che entra nella storia come prima telecronista donna ai Mondiali per la Rai.

Accanto a loro, una batteria di talent tecnici: Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino, chiamati a leggere tattica, episodi e ‘anima’ delle partite.

Come cambia la programmazione di Rai 1 (e gli altri canali)

Con il via del Mondiale, la programmazione Rai si riorganizza attorno al pallone:

  • Su Rai 1, ogni sera di partita ci sarà un pre‑partita tra le 20.30 e le 21.00 e un post‑partita immediato dopo il fischio finale, con Paola Ferrari e Simona Rolandi affiancate in studio da ospiti come Marco Tardelli e Roberto Falcao.
  • In seconda serata, sempre su Rai 1, parte Notti Mondiali, il talk condotto da Alessandro Antinelli, per 34 puntate fino al 19 luglio, con orario variabile a seconda del palinsesto delle gare.
  • La mattina, poi, all’interno di UnoMattina News, andrà in onda lo spazio UnoMattina Mondiali / Tg1 Mondiali, 15 minuti al giorno dal 12 giugno al 19 luglio con Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni.
  • Su Rai 2 arriva invece Dribbling Mondiali, rubrica quotidiana di 40 minuti alle 14.00, dall’11 giugno al 19 luglio, con Paolo Paganini e Simona Cantoni.
  • Sempre su Rai 2, alle 18.35, spazio a Italia chiama America, 65 minuti al giorno in collegamento con i luoghi del torneo, condotti da Francesca Spaziani Testa.

Per oltre un mese, quindi, Rai 1 sacrificherà i suoi appuntamenti tradizionali di prime time (a partire da Affari Tuoi, questa sera sostituito da Messico‑Sudafrica) e costruirà un canale Mondiale in piena regola: calcio in diretta, rubriche, talk notturni, e collegamenti dagli stadi di Canada, Messico e Stati Uniti.

Potrebbe interessarti anche

Mondiali 2026

La Rai e i Mondiali 2026 senza Italia: tutte le partite trasmesse, orari e la big ignorata in TV

La copertura e la programmazione completa della tv di Stato in vista della Coppa del...
Gianluigi Donnarumma

Italia ripescata ai Mondiali, il retroscena sul sogno sfumato: “È molto triste”. Ma la Rai prepara il sorpasso a Sanremo 2026: ecco come

Inizia il conto alla rovescia per i Mondiali 2026, cadute definitivamente le speranz...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, De Martino dimezzato dai Mondiali: pioggia di puntate cancellate, come cambia la programmazione

Il game show di Rai 1 salterà tantissimi appuntamenti nell’access prime time contro ...
Italia - Bosnia

Italia ripescata, la mossa dell’Iran ‘spegne’ il sogno azzurro ai Mondiali. Ma la Rai prepara una svolta storica

Tiziana Alla sarà la prima voce femminile della tv di Stato alla Coppa del Mondo, da...
L'11 giugno partono i Mondiali 2026

Il calcio in TV oggi: partono i Mondiali 2026, dove vedere Messico-Sudafrica in diretta

Scoprite le migliori partite di giovedì 11 giugno 2026: Nazionali ai Mondiali su Rai...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 2 giugno 2026: da Croazia-Belgio a Galles-Ghana

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 2 giugno 2026: da Croazia-Belgio a Galles-Ghana

Scoprite le migliori partite di martedì 2 giugno 2026: amichevoli internazionali su ...
Gianluigi Donnarumma

Italia ripescata ai Mondiali, fine del sogno ufficiale: “Impossibile e inopportuno”. In Rai scatta il piano B senza Azzurri (con risparmio)

Anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha chiuso le porte a un even...
Gianluigi Donnarumma

Italia ripescata ai Mondiali, il rimpianto della Fifa: “È strano”. La decisione su Teheran, Azzurri fuori ma la Rai spera nel boom

Il chief business officer Romy Gai ha parlato dell’assenza della nostra Nazionale al...
Andrea Petagna, attaccante del Monza

Calcio in TV: Monza-Catanzaro, sfida per la Serie A. Dove vedere la partita in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 29 maggio 2026: dall’amichevole internaziona...

Falkensteiner Resort Punta Skala

La Croazia che non ti aspetti

Un'esperienza da cartolina senza volare per ore

LEGGI

Personaggi

Stefano Bizzotto

Stefano Bizzotto
lessandro Antinelli

Alessandro Antinelli
tiziana alla chi è

Tiziana Alla
Marco Tardelli

Marco Tardelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963