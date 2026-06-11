Rai 1 va all-in sui Mondiali 2026, stasera si parte: il calendario completo e come cambia la programmazione Da stasera - 11 giugno 2026 - il volto del primo canale cambierà radicalmente, con 35 appuntamenti tra match, pre-partita, e Notti Mondiali in seconda serata. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Rai 1 accende il Mondiale e ‘spegne’ (per un mese circa) la sua normale programmazione. Da stasera, giovedì 11 giugno, la rete ammiraglia fa all‑in sulla Coppa del Mondo 2026: niente Affari Tuoi e spazio alla partita inaugurale Messico‑Sudafrica, in diretta dall’Azteca alle 21.00, con cerimonia d’apertura già dalle 20.35. E poi un corollario di programmi pre e post-partita da seguire con attenzione. Ecco cosa vedremo e il calendario completo delle partite trasmesse sul primo canale.

Mondiali 2026 su Rai 1: quante e quali partite vedremo

Anche senza l’Italia – eliminata ai play‑off dalla Bosnia e in attesa di un improbabile ripescaggio al posto dell’Iran – la Rai ha deciso di puntare forte sul torneo nordamericano dei Mondiali 2026, comprando i diritti multipiattaforma (tv e digitale) per 35 partite, tutte su Rai 1 nella fascia 18.40‑02.00. Si tratta di:

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17 match della fase a gironi

della fase a 6 partite dei sedicesimi di finale

4 partite degli ottavi di finale

4 quarti di finale

2 semifinali

la finale 3°/4° posto e la finalissima del 19 luglio a New York.

Tutte le 104 gare saranno invece disponibili su DAZN (a pagamento), ma chi resta in chiaro potrà comunque seguire i big match più interessanti, con una curiosità: al momento la Spagna potrebbe non comparire mai in palinsesto, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti ha solo un passaggio garantito.

Il calendario Rai 1 della fase a gironi

Ecco, in elenco, tutte le partite che vedremo in diretta su Rai 1 nella prima fase:

11 giugno 2026 (ore 21:00) – Messico‑Sud Africa

(ore 21:00) – Messico‑Sud Africa 12 giugno 2026 (ore 21:00) – Canada‑Bosnia Erzegovina

13 giugno 2026 (ore 24:00) – Brasile‑Marocco

14 giugno 2026 (ore 22:00) – Paesi Bassi‑Giappone

15 giugno 2026 (ore 21:00) – Belgio‑Egitto

16 giugno 2026 (ore 21:00) – Francia‑Senegal

17 giugno 2026 (ore 22:00) – Inghilterra‑Croazia

18 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera‑Bosnia Erzegovina

19 giugno 2026 (ore 21:00) – USA‑Australia

20 giugno 2026 (ore 22:00) – Germania‑Costa d’Avorio

21 giugno 2026 (ore 18:00) – Belgio‑Iran

22 giugno 2026 (ore 19:00) – Argentina‑Austria

23 giugno 2026 (ore 22:00) – Inghilterra‑Ghana

24 giugno 2026 (ore 21:00) – Svizzera‑Canada

25 giugno 2026 (ore 22:00) – Ecuador‑Germania

26 giugno 2026 (ore 21:00) – Norvegia‑Francia

27 giugno 2026 (ore 23:00) – Panama‑Inghilterra oppure Croazia‑Ghana.

Poi si entra nella fase a eliminazione diretta: sedicesimi dal 28 giugno al 3 luglio, ottavi dal 4 al 7 luglio, quarti dal 9 al 12 luglio, semifinali il 14 e 15 luglio, finale per il terzo posto il 18 e finalissima il 19 luglio.

Il team Rai per il Mondiale (e la novità Tiziana Alla)

A raccontare le 35 gare ci sarà un gruppo di voci ormai familiari per gli appassionati. In cabina di telecronaca si alterneranno Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati, Gianluigi Zamponi e Tiziana Alla, che entra nella storia come prima telecronista donna ai Mondiali per la Rai.

Accanto a loro, una batteria di talent tecnici: Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino, chiamati a leggere tattica, episodi e ‘anima’ delle partite.

Come cambia la programmazione di Rai 1 (e gli altri canali)

Con il via del Mondiale, la programmazione Rai si riorganizza attorno al pallone:

Su Rai 1 , ogni sera di partita ci sarà un pre‑partita tra le 20.30 e le 21.00 e un post‑partita immediato dopo il fischio finale, con Paola Ferrari e Simona Rolandi affiancate in studio da ospiti come Marco Tardelli e Roberto Falcao.

, ogni sera di partita ci sarà un e un immediato dopo il fischio finale, con Paola Ferrari e Simona Rolandi affiancate in studio da ospiti come Marco Tardelli e Roberto Falcao. seconda serata , sempre su Rai 1 , parte Notti Mondiali , il talk condotto da In, sempre su, parte, il talk condotto da Alessandro Antinelli , per 34 puntate fino al 19 luglio, con orario variabile a seconda del palinsesto delle gare.

La mattina , poi, all’interno di UnoMattina News, andrà in onda lo spazio UnoMattina Mondiali / Tg1 Mondiali , 15 minuti al giorno dal 12 giugno al 19 luglio con Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni.

Su Rai 2 arriva invece Dribbling Mondiali , rubrica quotidiana di 40 minuti alle 14.00, dall’11 giugno al 19 luglio, con Paolo Paganini e Simona Cantoni.

Sempre su Rai 2, alle 18.35, spazio a Italia chiama America, 65 minuti al giorno in collegamento con i luoghi del torneo, condotti da Francesca Spaziani Testa.

Per oltre un mese, quindi, Rai 1 sacrificherà i suoi appuntamenti tradizionali di prime time (a partire da Affari Tuoi, questa sera sostituito da Messico‑Sudafrica) e costruirà un canale Mondiale in piena regola: calcio in diretta, rubriche, talk notturni, e collegamenti dagli stadi di Canada, Messico e Stati Uniti.

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