Dimenticate Kate Winslet ed Emma Thompson: ecco il trailer del nuovo adattamento di Ragione e sentimento La star di Nomal People e In nome del cielo sarà protagonista nel film tratto dal primo romanzo di Jane Austen a 30 anni di stanza da quello di Ang Lee

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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A 30 anni di distanza dalla pellicola diretta da Ang Lee e con protagonisti Emma Thompston, Kate Winslet e Alan Rickman, Ragione e sentimento (Sense and Sensibility) avrà un nuovo adattamento, che si è mostrato nelle ultime ore con un primo trailer ufficiale. A dirigerlo sarà Georgia Oakley e uscirà in autunno. La regista del cortometraggio Little Bird (2017) e del recente Blue Jean (2022) darà alla pellicola un taglio più moderno e meno idealizzato rispetto al passato. Nel cast Daisy Edgar-Jones, diventata molto famosa con la serie Normal People (2020) e poi vista in Twisters (2024).

Il primo trailer ufficiale del nuovo adattamento di Ragione e sentimento

Di seguito, la sinossi ufficiale del classico ottocentesco. "La storia segue le vicende delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood che, insieme alla madre e alla sorella minore Margaret, si ritrovano improvvisamente in ristrettezze economiche dopo la morte del padre, la cui eredità passa interamente al fratellastro John a causa delle leggi dell’epoca. Sfrattate dalla loro casa di famiglia nel Sussex, le donne Dashwood si trasferiscono in un modesto cottage nel Devonshire. Qui le due sorelle maggiori, profondamente diverse per temperamento – Elinor è guidata dalla prudenza e dal controllo delle emozioni (sense, la ragione), Marianne dall’impulso e dalla passione romantica (sensibility, il sentimento) –, dovranno navigare tra le rigide convenzioni sociali e i dolori dei loro rispettivi e tormentati primi amori, incarnati dalle figure di Edward Ferrars, John Willoughby e del colonnello Brandon".

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Il cast e quando esce Ragione e sentimento al cinema

Georgia Oakley, come detto, curerà la regia, mentre la sceneggiatura è affidata alla scrittrice australiana Diana Reid. Il ruolo delle sorelle Dashwood, Elinor e Marianne, sono stati affidati a Daisy Edgar-Jones e a Esmé Creed-Miles (vista in Hanna e The Sandman). George MacKay interpreterà invece Edward Ferrars, il principale pretendente di Elinor. Nel cast ci sono anche Caitríona Balfe (la madre delle sorelle, Mrs. Dashwood), Frank Dillane (John Willoughby), Herbert Nordrum (il colonnello Brandon) e Fiona Shaw. Un compito molto difficile per MacKay e Nordrum, che "erediteranno" le parti che furono di Alan Rickman e di Hugh Grant.

"L’idea che tutti passassero sette ore a farsi capelli e trucco, e che tutto fosse sempre immacolato, non mi convince del tutto". Con queste parole, Oakley ha voluto spiegare l’estetica meno idealizzata che vuole dare all’opera, la quale proporrà una rilettura più contemporanea e realistica del periodo storico. Il nuovo adattamento di Ragione e sentimento, di cui vi lasciamo il trailer ufficiale linkato qui sotto, uscirà nei cinema del Regno Unito il 25 settembre 2026 e in quelli statunitensi il 16 ottobre. Al momento non è ancora stata comunicata la data di rilascio ufficiale per le sale nostrane.

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