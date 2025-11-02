Da E.T. a Stranger Things, i ragazzi in bici che hanno conquistato cinema e TV
Quello dei 'Ragazzi in bicicletta' è diventato un genere amatissimo dai fan di cinema e TV: ecco i titoli più famosi e perché lo sono diventati
Il cinema americano vanta un elemento narrativo che a partire dagli anni ’80 ha conquistato una fetta di pubblico importante, imponendosi come ‘trope cult’. Parliamo del Kids on Bikes, o detta in italiano i Bambini in bicicletta, un appellativo semplice che racchiude, in realtà, un vero e proprio mondo narrativo, che ha trovato successo a partire da E.T. – L’extra-terrestre (del 1982).
I Kids on Bikes al cinema: i film che hanno reso celebre questo trope
Il successo per i Kids on Bikes arriva negli anni ’80 grazie a film diventati cult. Come detto, tutto ha inizio in E.T. di Steven Spielberg, in cui la bicicletta diventa l’oggetto magico che permette di salvare l’amico alieno. Il trope ritorna allora prepotente in un altro film manifesto di quegli anni: I Goonies. In questo caso, un gruppo di amici tenta di salvare le proprie case andando alla ricerca di un tesoro, e lo fa proprio grazie alle proprie biciclette. E così accade poi nella battaglia contro IT; in The Monster Squad, dove la banda di amici si muove in sella per combattere contro i mostri del film. Ma il successo dei bambini in bici arriva fino in Italia e, nei primi anni ’90, ecco arrivare al cinema Ci hai rotto papà, pellicola sicuramente più scanzonata che regala però la figura del gruppo di piccoli amici in bici all’avventura.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Di recente questo elemento narrativo è tornato in auge con Stranger Things, la serie dei fratelli Duffer che sfrutta magistralmente l’effetto nostalgia degli anni ’80, riportando in primo piano l’essenza dei Kids on Bikes. Le biciclette di Mike, Dustin, Lucas e Will sono infatti mezzi per fuggire dal pericolo oltre a rappresentare l’identità e l’unione del gruppo.
Come la bici è diventata simbolo irrinunciabile di un sottogenere cinematografico
Ma come ha fatto una semplice bicicletta a creare un sottogenere narrativo così importante nel mondo del cinema? La bici rappresenta il primo mezzo di trasporto grazie al quale il piccolo protagonista può muoversi da solo, senza la presenza dei propri genitori. È il simbolo della prima vera libertà, grazie al quale i giovani protagonisti possono esplorare luoghi proibiti e non e vivere delle avventure. D’altronde, un aspetto comune a tutti questi film e serie elencati è il fatto che gli adulti siano sempre assenti, distratti o incapaci di comprendere la posta in gioco. Anzi, spesso sono soltanto un ostacolo alla realizzazione dei progetti, positivi, dei giovani protagonisti.
La bicicletta, in conclusione, simboleggia l’atto di prendere in mano le redini della propria vita oltre a rappresentare un lasciapassare per l’ignoto, per gli spazi proibiti e per l’avventura. Caratteristiche che hanno reso questo trope amatissimo nel mondo del cinema e della TV.
Guida TV
-
02 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
02 Novembre 2025
It: Welcome to DerrySky Atlantic
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche
Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime
Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoi...
Su Netflix c'è una serie tv coreana in cui i desideri si avverano davvero
Il catalogo coreano del Colosso dello streaming nasconde una piccola perla che vi fa...
5 serie Tv che non potete perdere a novembre 2025: c'è anche il finale di Stranger Things
Le 5 serie tv in streaming più interessanti di novembre secondo noi: da intrighi fam...
Stranger Things 5, possibile sorpresa: il finale potrebbe arrivare al cinema. Netflix ci ripensa?
Dopo il rifiuto iniziale, Netflix starebbe valutando una distribuzione cinematografi...
Stranger Things 5 su Netflix, l'epica battaglia finale nel trailer italiano dai risvolti clamorosi
Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il ...
Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things
Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...
Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema in 4K per festeggiare l'anniversario d'uscita
Il classico natalizio del 1990 con Macaulay Culkin torna in sala per un appuntamento...
I film in onda in TV stasera, giovedì 30 ottobre 2025: la dolorosa perdita di Bruce Willis
I film in onda nella serata di giovedì 30 ottobre 2025: l'attore di Die Hard promett...