Raffaella Fico a Verissimo: "Non ho capito nemmeno io perchè Armando se ne andato. Se tornasse? Mi deve delle spiegazioni" La showgirl parla per la prima volta della storia finita, inaspettatamente, con il calciatore dopo il dramma della perdita del loro bambino

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Dopo la rottura con Armando Izzo, Raffaella Fico rompe il silenzio ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 12 aprile 2026.

La showgirl arriva negli studi di Canale 5 con il fardello ancora pesante del bambino perso qualche mese fa, e con la nuova sofferenza del compagno, iil calciatore Armando Izzo che l’ha lasciata scrivendo un lungo messaggio social: "Quest’anno è stato un anno intenso: ricco di amori e di dolori", dice Raffaella Fico a Silvia Toffanin. "Pochi mesi fa ho perso il bambino e sto ancora elaborando il lutto. Poi é successo questo, lui se ne è andato. Non so onestamente cosa sia successo, mi faccio ancora delle domande, lui ha fatto questa scelta. Evidentemente ha le sue problematiche. Io lo amo ancora e penso che anche lui mi ami, ma io rispetto della sua scelta, stavamo costruendo una famiglia quindi…"

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Verissimo, Raffaella Fico: "Non ho capito nemmeno io perché è finita con Armando"

La conduttrice le chiede se c’erano state delle avvisaglie prima della rottura, da parte del compagno, e la showgirl assicura: "Non c’era nessun segnale, anch’io non riesco a darmi una risposta. Qualche giorno prima di scrivere sui social quel messaggio è partito per andare a giocare con il Palermo, è tornato e ha detto che voleva un momento di riflessione e se ne è andato." "Una partita durante cui è stato anche espulso", ricorda Toffanin che poi legge l’intero messaggio social in cui il calciatore annuncia che ha deciso di prendersi una pausa dal rapporto con Raffaella Fico, e chiarisce che non c’entra nulla la ex moglie.

"Non c’è e non ci sarà un ritorno dalla ex", dice Fico. "Il problema è che questa cosa (che lui voleva tornare dalla ex ndr) è uscita su tutti i giornali. Mi ha detto che avrebbe scritto questa cosa anche per tutelarmi, che voleva prendersi una pausa ma che non era per tornare da ex".

La showgirl non nasconde la sua delusione, ma dice anche "L’ho guardato negli occhi e ho capito che non stava bene", e poi aggiunge: "Anche per Pia, mi dispiace, perché avevano un rapporto bellissimo".

"Tu come stai oggi?" chiede Silvia Toffanin: "Non sono serena, però nella vita si va avanti e bisogna cercare di superare le cose. Purtroppo è arrivata la perdita del bambino, poi è arrivata questa, una cosa dopo l’altra, e insomma…"

Nonostante questo, Raffaella Fico dice: "Io credo nell’amore, sono una grande sognatrice, però perché poi succedono queste cose non te lo so spiegare. Si cresce, si impara dalle batoste, a che serve farsi delle domande". "E se lui tornasse?" chiede la conduttrice. La risposta dell’ospite: "Questo momento di riflessione suo sarà anche un momento di riflessione mia, e se dovesse tornare mi deve dare delle spiegazioni e poi nella vita non si sa mai. Io provo ancora quello che provavo, non è che i sentimenti svaniscono da un giorno all’altro".

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