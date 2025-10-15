Raffaella Fico, chi è il nuovo fidanzato Armando Izzo e perché è famoso Dalla difficile infanzia a Scampia fino al successo in Serie A, passando per un passato turbolento e un presente che profuma d’amore: la storia del difensore del Monza.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

C’è chi sceglie i cuori e le dediche pubbliche, e poi c’è Raffaella Fico, che ha preferito il silenzio. Nessuna dichiarazione, ma il profilo Instagram completamente svuotato, o quasi, parla chiaro. La showgirl segue soltanto tre account, quelli della figlia Pia Balotelli e quello di Armando Izzo, difensore del Monza. Un gesto tanto semplice quanto eloquente, che i fan hanno letto come la conferma di una nuova relazione. Da tempo Raffaella è molto riservata sulla sua vita privata, ma questo comportamento ha immediatamente acceso i riflettori. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato che la storia sarebbe già avviata e pronta a essere ufficializzata. Per ora, nessuna conferma dai diretti interessati, ma il silenzio parla chiaro. Instagram sembra aver anticipato la notizia prima dei protagonisti.

Armando Izzo: le origini e la forza di un ragazzo di Scampia

Armando Izzo è nato a Napoli il 2 marzo 1992, nel quartiere di Scampia, uno dei più difficili ma anche più veri della città. È cresciuto con la madre e i fratelli, dopo aver perso il padre quando aveva solo dieci anni. Quell’uomo, venditore ambulante, è stato portato via troppo presto da una leucemia. Da allora, la madre si è rimboccata le maniche, lavorando per pochi euro l’ora pur di garantire ai figli un futuro. Izzo, sin da bambino, ha trovato nel calcio la sua via di riscatto. A tredici anni entra nell’ARCI Scampia, poi approda nelle giovanili del Napoli, dove vince un Campionato Berretti. Da lì inizia una scalata lenta ma costante: Triestina, Avellino, Genoa, Torino, fino ad arrivare al Monza. Una carriera costruita passo dopo passo, con la determinazione di chi sa cosa significhi guadagnarsi tutto da solo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Accuse, assoluzioni e rinascita sportiva

Non tutto però è stato semplice. Nel 2016 Armando Izzo finisce in un’indagine per partecipazione esterna ad associazione mafiosa e frode sportiva. Accuse gravi, legate al periodo dell’Avellino, che hanno rischiato di compromettere la sua carriera: "Le sarò sempre grato per esserci stata nei momenti più bui", aveva dichiarato riferendosi alla moglie Concetta, che gli è rimasta accanto. Nel marzo 2025 arriva la definitiva assoluzione della Corte d’Appello di Napoli. Izzo è innocente, completamente scagionato, e la vicenda si chiude con una rinascita personale e professionale. Oggi, a 33 anni, continua a giocare con il Monza, club con cui ha deciso di restare anche dopo la retrocessione in Serie B, segno di una lealtà non comune nel calcio moderno.

L’amore, i figli e la nuova storia con Raffaella Fico

La vita sentimentale di Armando è sempre stata lontana dai riflettori. Con la moglie Concetta, conosciuta quando aveva appena 16, ha costruito una famiglia e avuto due figli. Tuttavia, negli ultimi mesi qualcosa sembra essere cambiato, e la vicinanza con Raffaella Fico ha acceso le cronache rosa. Lei, dopo la storia con Mario Balotelli e la nascita di Pia, ha vissuto anni di discrezione e di impegno nel lavoro. Oggi, però, sembra pronta a una nuova fase. Entrambi napoletani, entrambi legati alle proprie radici, condividono lo stesso modo di intendere la vita: senza eccessi, con la voglia di proteggere ciò che conta davvero.

Potrebbe interessarti anche