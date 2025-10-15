Raffaella Fico, chi è il nuovo fidanzato Armando Izzo e perché è famoso
Dalla difficile infanzia a Scampia fino al successo in Serie A, passando per un passato turbolento e un presente che profuma d’amore: la storia del difensore del Monza.
C’è chi sceglie i cuori e le dediche pubbliche, e poi c’è Raffaella Fico, che ha preferito il silenzio. Nessuna dichiarazione, ma il profilo Instagram completamente svuotato, o quasi, parla chiaro. La showgirl segue soltanto tre account, quelli della figlia Pia Balotelli e quello di Armando Izzo, difensore del Monza. Un gesto tanto semplice quanto eloquente, che i fan hanno letto come la conferma di una nuova relazione. Da tempo Raffaella è molto riservata sulla sua vita privata, ma questo comportamento ha immediatamente acceso i riflettori. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato che la storia sarebbe già avviata e pronta a essere ufficializzata. Per ora, nessuna conferma dai diretti interessati, ma il silenzio parla chiaro. Instagram sembra aver anticipato la notizia prima dei protagonisti.
Armando Izzo: le origini e la forza di un ragazzo di Scampia
Armando Izzo è nato a Napoli il 2 marzo 1992, nel quartiere di Scampia, uno dei più difficili ma anche più veri della città. È cresciuto con la madre e i fratelli, dopo aver perso il padre quando aveva solo dieci anni. Quell’uomo, venditore ambulante, è stato portato via troppo presto da una leucemia. Da allora, la madre si è rimboccata le maniche, lavorando per pochi euro l’ora pur di garantire ai figli un futuro. Izzo, sin da bambino, ha trovato nel calcio la sua via di riscatto. A tredici anni entra nell’ARCI Scampia, poi approda nelle giovanili del Napoli, dove vince un Campionato Berretti. Da lì inizia una scalata lenta ma costante: Triestina, Avellino, Genoa, Torino, fino ad arrivare al Monza. Una carriera costruita passo dopo passo, con la determinazione di chi sa cosa significhi guadagnarsi tutto da solo.
Accuse, assoluzioni e rinascita sportiva
Non tutto però è stato semplice. Nel 2016 Armando Izzo finisce in un’indagine per partecipazione esterna ad associazione mafiosa e frode sportiva. Accuse gravi, legate al periodo dell’Avellino, che hanno rischiato di compromettere la sua carriera: "Le sarò sempre grato per esserci stata nei momenti più bui", aveva dichiarato riferendosi alla moglie Concetta, che gli è rimasta accanto. Nel marzo 2025 arriva la definitiva assoluzione della Corte d’Appello di Napoli. Izzo è innocente, completamente scagionato, e la vicenda si chiude con una rinascita personale e professionale. Oggi, a 33 anni, continua a giocare con il Monza, club con cui ha deciso di restare anche dopo la retrocessione in Serie B, segno di una lealtà non comune nel calcio moderno.
L’amore, i figli e la nuova storia con Raffaella Fico
La vita sentimentale di Armando è sempre stata lontana dai riflettori. Con la moglie Concetta, conosciuta quando aveva appena 16, ha costruito una famiglia e avuto due figli. Tuttavia, negli ultimi mesi qualcosa sembra essere cambiato, e la vicinanza con Raffaella Fico ha acceso le cronache rosa. Lei, dopo la storia con Mario Balotelli e la nascita di Pia, ha vissuto anni di discrezione e di impegno nel lavoro. Oggi, però, sembra pronta a una nuova fase. Entrambi napoletani, entrambi legati alle proprie radici, condividono lo stesso modo di intendere la vita: senza eccessi, con la voglia di proteggere ciò che conta davvero.
