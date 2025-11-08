Raffaella Fico è incinta, l'annuncio a Verissimo: "Armando Izzo è stato bravo". E svela come va con Mario Balotelli Raffaella Fico a Verissimo racconta l’amore ritrovato con Armando Izzo, la gioia della seconda gravidanza e il futuro con la famiglia allargata.

Raffaella Fico ha ritrovato la felicità sentimentale accanto ad Armando Izzo, difensore e capitano del Monza. Ospite di Verissimo nella puntata di oggi 8 novembre, la showgirl ha raccontato con entusiasmo la sua nuova storia d’amore: "Finalmente è arrivato l’amore vero. Non ero alla ricerca ma quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro". La coppia convive già a Napoli, dove Izzo si allena durante la settimana, mentre Raffaella lo raggiunge appena può.

Raffaella Fico incinta, l’annuncio a Verissimo

La nascita di questo sentimento, spiega la Fico, è stata del tutto inattesa: "Inaspettatamente. Lui è stato bravo, mi ha corteggiata tanto. Prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra e ci siamo ritrovati nella nostra semplicità". Poi ha aggiunto: "Siamo due anime simili, con gli stessi valori e la stessa terra. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità".

A rendere ancora più speciale questo momento arriva anche l’annuncio della seconda gravidanza di Raffaella: "Sono incinta. Per me è come se fosse tutto nuovo. Tutto è super emozionante. Ti dico la verità: non mi ricordo più niente della mia prima gravidanza. Sto scoprendo un nuovo mondo". La gioia è condivisa anche dalla primogenita Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, che a breve compirà 14 anni: "È felicissima, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Quando gliel’ho detto ha fatto i salti di gioia".

Matrimonio con Armando Izzo? La risposta di Raffaella Fico

Sull’eventualità del matrimonio, Raffaella mantiene un atteggiamento cauto: "Non mi sono mai sposata. Non ne abbiamo mai parlato, anzi in realtà sì. Vediamo più in là". Rimane invece saldo il rapporto sereno con l’ex Balotelli, con cui continua a condividere la gestione genitoriale di Pia: "Da anni abbiamo ritrovato la nostra serenità e abbiamo rapporti genitoriali", ha confessato la showgirl napoletana.

Raffaella Fico, la carriera e la vita privata

Nata a Cercola il 29 gennaio 1988, Raffaella Fico è cresciuta tra Casalnuovo e la sua famiglia di origine, composta dai genitori Alfonso e Antonietta e dal fratello Francesco. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2007 vincendo Miss Grand Prix e ottenendo visibilità nazionale con l’ottava edizione del Grande Fratello. Da allora ha preso parte a numerosi programmi televisivi, dai reality show ai varietà, fino alle esperienze musicali, culminando nel 2021 con la partecipazione al Grande Fratello Vip, 13 anni dopo la sua prima apparizione in TV.

