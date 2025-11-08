Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Raffaella Fico è incinta, l'annuncio a Verissimo: "Armando Izzo è stato bravo". E svela come va con Mario Balotelli

Raffaella Fico a Verissimo racconta l’amore ritrovato con Armando Izzo, la gioia della seconda gravidanza e il futuro con la famiglia allargata.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raffaella Fico incinta a Verissimo: "Armando Izzo è stato bravo", poi svela come va con Mario Balotelli
IPA

Raffaella Fico ha ritrovato la felicità sentimentale accanto ad Armando Izzo, difensore e capitano del Monza. Ospite di Verissimo nella puntata di oggi 8 novembre, la showgirl ha raccontato con entusiasmo la sua nuova storia d’amore: "Finalmente è arrivato l’amore vero. Non ero alla ricerca ma quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro". La coppia convive già a Napoli, dove Izzo si allena durante la settimana, mentre Raffaella lo raggiunge appena può.

Raffaella Fico incinta, l’annuncio a Verissimo

La nascita di questo sentimento, spiega la Fico, è stata del tutto inattesa: "Inaspettatamente. Lui è stato bravo, mi ha corteggiata tanto. Prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra e ci siamo ritrovati nella nostra semplicità". Poi ha aggiunto: "Siamo due anime simili, con gli stessi valori e la stessa terra. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A rendere ancora più speciale questo momento arriva anche l’annuncio della seconda gravidanza di Raffaella: "Sono incinta. Per me è come se fosse tutto nuovo. Tutto è super emozionante. Ti dico la verità: non mi ricordo più niente della mia prima gravidanza. Sto scoprendo un nuovo mondo". La gioia è condivisa anche dalla primogenita Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, che a breve compirà 14 anni: "È felicissima, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Quando gliel’ho detto ha fatto i salti di gioia".

Matrimonio con Armando Izzo? La risposta di Raffaella Fico

Sull’eventualità del matrimonio, Raffaella mantiene un atteggiamento cauto: "Non mi sono mai sposata. Non ne abbiamo mai parlato, anzi in realtà sì. Vediamo più in là". Rimane invece saldo il rapporto sereno con l’ex Balotelli, con cui continua a condividere la gestione genitoriale di Pia: "Da anni abbiamo ritrovato la nostra serenità e abbiamo rapporti genitoriali", ha confessato la showgirl napoletana.

Raffaella Fico, la carriera e la vita privata

Nata a Cercola il 29 gennaio 1988, Raffaella Fico è cresciuta tra Casalnuovo e la sua famiglia di origine, composta dai genitori Alfonso e Antonietta e dal fratello Francesco. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2007 vincendo Miss Grand Prix e ottenendo visibilità nazionale con l’ottava edizione del Grande Fratello. Da allora ha preso parte a numerosi programmi televisivi, dai reality show ai varietà, fino alle esperienze musicali, culminando nel 2021 con la partecipazione al Grande Fratello Vip, 13 anni dopo la sua prima apparizione in TV.

Potrebbe interessarti anche

Raffaella Fico

Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto: primo bacio social (tenerissimo) per la coppia

L'ex di Mario Balotelli ha ufficializzato la relazione con il calciatore del Monza. ...
Raffaella Fico

Raffaella Fico, chi è il nuovo fidanzato Armando Izzo e perché è famoso

Dalla difficile infanzia a Scampia fino al successo in Serie A, passando per un pass...
Claudio Fico

Addio Claudio Fico, vicedirettore del Tg5: le cause della morte, la malattia e l’annuncio in TV

Lutto nel mondo della televisione e dell’informazione italiana: il noto giornalista ...
Mario Balotelli chi è la figlia Pia

Mario Balotelli, chi è la figlia Pia (campionessa come lui): l'amore con Raffaella Fico e il test del DNA

Il calciatore, stasera ospite a Belve, ha anche un altro figlio, Lion, nato nel 2017...
Reazione a Catena 15 ottobre 2025

Reazione a Catena, magro epilogo per le Tre Stagioni e sui social parte lo sfottò: "Ridono troppo senza motivo"

Le campionesse hanno messo a segno un'altra vittoria ma sul web si ironizza sulla ci...
Gerry Scotti

Marco Galeone, chi è il cantante de La Ruota della Fortuna: da Raffaella Carrà a Nicla Ozenda

Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, il vocalist è legato sentim...
Verissimo, Delia Duran e Alex Belli puntata sabato 1° novembre 2025

Delia Duran incinta, lacrime a Verissimo: "Avevo perso le speranze". La decisione di Alex Belli sull'amore libero

Ospiti di Silvia Toffanin, Alex Belli e Delia Duran hanno condiviso la loro felicità...
Verissimo, Sonia Barrile puntata 18 ottobre 2025

Sonia Barrile incinta e in lacrime a Verissimo: “Ho sofferto tanto”, l’annuncio su Simone e il figlio in arrivo

Ospite di Silvia Toffanin, Sonia Barrile, ex concorrente di Temptation Island, ha pa...
Carolina Marconi

Anticipazioni Verissimo (18 ottobre): la rinascita di Carolina Marconi dopo la malattia

Gli ospiti e le anticipazioni di "Verissimo" in onda oggi, sabato 18 ottobre: da Edo...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Alessia Orro

Alessia Orro
L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Ester Pantano

Ester Pantano

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963