Raffaella Fico, il drammatico annuncio sui social: "Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati"

La coppia ha fatto sapere su Instagram di aver perso il bambino tanto atteso: "Resterà per sempre nei nostri cuori".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Raffaella Fico, il drammatico annuncio sui social
Mediaset Infinity

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno dovuto dare un annuncio terribile sui social. La coppia ha perso bambino che aspettava con tanta ansia e felicità. "Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", ha scritto il calciatore del Monza in una storia su Instagram, facendo sapere a tutti il dolorosissimo momento che sta vivendo con la fidanzata e chiedendo soprattutto privacy e rispetto: "In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie".

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino: "Ci ha lasciati troppo presto"

Poco più di un mese fa, a Verissimo, Raffaella Fico raccontava della sua nuova vita accanto ad Armando Izzo, e svelava a tutti di essere incinta: "Sono felicissima, per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza (…) Siamo entrambi super contenti, anche perché lo abbiamo tanto voluto". La modella 37enne, dopo la nascita di Pia e la storia turbolenta con Mario Balotelli, è riuscita a ritrovare l’amore accanto al difensore del Monza, un sentimento coronato da una gravidanza tanto desiderata. Dopo l’emozionante intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Fico aveva fatto sapere sui social di aspettare un maschietto, mostrandosi raggiante e in splendida forma.

Ora, a mettere in ginocchio la coppia, l’annuncio della perdita del bambino, arrivato a mezzo social. Nella storia pubblicata, e condivisa sui profili sia di Izzo che di Fico, nessun altro dettaglio, ne info sull’accaduto ma hanno solo spiegato di aver dato la notizia per evitare "False speculazioni". Un dolore grandissimo che i due affronteranno grazie al profondo sentimento che li lega, mentre chiedono a tutti rispetto e privacy per questo momento così penoso.

Programmi

