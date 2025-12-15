Raffaella Fico, il drammatico annuncio sui social: "Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati"
La coppia ha fatto sapere su Instagram di aver perso il bambino tanto atteso: "Resterà per sempre nei nostri cuori".
Raffaella Fico e Armando Izzo hanno dovuto dare un annuncio terribile sui social. La coppia ha perso bambino che aspettava con tanta ansia e felicità. "Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", ha scritto il calciatore del Monza in una storia su Instagram, facendo sapere a tutti il dolorosissimo momento che sta vivendo con la fidanzata e chiedendo soprattutto privacy e rispetto: "In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie".
Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il loro bambino: "Ci ha lasciati troppo presto"
Poco più di un mese fa, a Verissimo, Raffaella Fico raccontava della sua nuova vita accanto ad Armando Izzo, e svelava a tutti di essere incinta: "Sono felicissima, per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza (…) Siamo entrambi super contenti, anche perché lo abbiamo tanto voluto". La modella 37enne, dopo la nascita di Pia e la storia turbolenta con Mario Balotelli, è riuscita a ritrovare l’amore accanto al difensore del Monza, un sentimento coronato da una gravidanza tanto desiderata. Dopo l’emozionante intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Fico aveva fatto sapere sui social di aspettare un maschietto, mostrandosi raggiante e in splendida forma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ora, a mettere in ginocchio la coppia, l’annuncio della perdita del bambino, arrivato a mezzo social. Nella storia pubblicata, e condivisa sui profili sia di Izzo che di Fico, nessun altro dettaglio, ne info sull’accaduto ma hanno solo spiegato di aver dato la notizia per evitare "False speculazioni". Un dolore grandissimo che i due affronteranno grazie al profondo sentimento che li lega, mentre chiedono a tutti rispetto e privacy per questo momento così penoso.
Potrebbe interessarti anche
Raffaella Fico è incinta, l'annuncio a Verissimo: "Armando Izzo è stato bravo". E svela come va con Mario Balotelli
Raffaella Fico a Verissimo racconta l’amore ritrovato con Armando Izzo, la gioia del...
Raffaella Fico, accuse e sospetti dall’ex di Izzo: la replica della suocera e della figlia Pia
La showgirl sarebbe finita nel mirino dell'ex compagna del calciatore. Ma in sua dif...
Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto: primo bacio social (tenerissimo) per la coppia
L'ex di Mario Balotelli ha ufficializzato la relazione con il calciatore del Monza. ...
Raffaella Fico, chi è il nuovo fidanzato Armando Izzo e perché è famoso
Dalla difficile infanzia a Scampia fino al successo in Serie A, passando per un pass...
Addio Claudio Fico, vicedirettore del Tg5: le cause della morte, la malattia e l’annuncio in TV
Lutto nel mondo della televisione e dell’informazione italiana: il noto giornalista ...
Verissimo, Mercedesz Henger: "Ho avuto un problema in gravidanza". Poi il 'grazie' speciale a Mamma Eva
Ospiti di Silvia Toffanin, Eva e Mercedesz Henger hanno raccontato il bellissimo per...
Garlasco in Tv, il consulente di Sempio Palmegiani nella bufera. Interviene la difesa (e spunta un nuovo giallo)
L’avvocato Angela Taccia ha preso le difese di Armando Palmegiani, scelto personalme...
Diletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio"
Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria dive...