Raffaella Fico, la confessione sui tradimenti a La Volta Buona: “Ne ho beccata solo una, la colpa non è della donna”. E spiazza Balivo sulle nozze La showgirl 38enne è stata ospite su Rai 1, dove ha rivelato le corne (ricevute e mai fatte) e il rapporto con il padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Raffaella Fico si confessa a La Volta Buona, nel salotto di Caterina Balivo, tra proposte di matrimonio (poi sfumate), tradimenti e la verità sul rapporto tra la figlia Pia e suo padre, Mario Balotelli. La showgirl campana ha ammesso che con il passare del tempo le sue aspettative sui rapporti sentimentali sono cambiate, e ha descritto nei minimi particolari il tradimento di un ex compagno (mentre lei, dice, non avrebbe mai fatto nulla del genere). Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Raffaella Fico, la confessione sul tradimento dell’ex compagno a La Volta Buona

Senza fare nomi, ma in modo molto netto e determinato, Raffaella Fico ha raccontato a Caterina Balivo la sua esperienza personale con i tradimenti. "Io non ho mai tradito, però lo sono stata", ha detto la showgirl, ex di Balotelli e Armando Izzo, spiegando nel salotto de La Volta Buona di non avere mai sottratto il telefono al fidanzato per verificare i suoi sospetti: "L’ho semplicemente chiesto. Lui era lì col telefono, ho chiesto con chi si stesse scrivendo perché avevo percepito qualcosina. Lui mi ha detto che non stava facendo nulla, allora gli ho scritto di farmi vedere i messaggi e così ho scoperto tutto".

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"Anche se", ha detto poi Raffaella, "devo dire che aveva il dito molto abile e veloce nel cancellare tutto. Secondo me ne aveva anche più di una, io ne ho beccata solo una però". Dopo quella spiacevole scoperta, Fico ha tirato dritto: "L’ho fatto andare via. Via di casa subito…Io non chiamato lei, la colpa non è della donna. Alla fine è dell’uomo, che se non vuole sbagliare, sa cosa è giusto non fare".

Il rapporto di Raffaella Fico con Balotelli e la figlia Pia

Di fronte a Caterina Balivo, la modella 38enne ha anche ripercorso il periodo in cui era in dolce attesa di Pia, figlia avuta da Mario Balotelli. "Fui beccata per caso, stavo lavorando e uscì la notizia del pancino sospetto", ha rivelato, "poi l’ho dichiarato io. Fa parte del gioco e del nostro lavoro". Oggi, finita da tempo la storia con il calciatore, Raffaella vive a Napoli con la figlia. Che con il padre ha "un rapporto normale, non si vedono tantissimo, ma è bello". E pure tra lei e Mario tutto sembra filare liscio: "Anche io con lui ho un buon rapporto".

Le due proposte di nozze (saltate) e il nuovo inizio di Raffaella

Quanto all’amore, anche se da bambina Raffaella Fico sognava il giorno del suo matrimonio, oggi è diventata più pragmatica e realista: "Da piccola sognavo il matrimonio, oggi non è una cosa alla quale penso come a un traguardo. Se dovesse arrivare, va bene".

Per la verità, due proposte sono arrivate, ma in entrambi i casi il grande giorno alla fine è sfumato. "Mi hanno fatto la proposta di matrimonio due volte", ha raccontato Fico a Balivo, "una a New York, con l’anello. Ho detto di sì, ma strada facendo ho cambiato idea…L’altra è stata fatta vicino Montecarlo, ha preso una bellissima stanza con petali e poi l’anello…Ho detto di sì e poi ho avuto un ripensamento". Ma almeno, dice, "gli anelli li ho ridati indietro". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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