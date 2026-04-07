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Raffaella Fico, l’ex Armando Izzo rompe il silenzio sulla rottura: “Non c’entra nulla la mia ex moglie”

Dopo i numerosi rumors sulla fine della loro relazione, l’ex calciatore ha pubblicato sui social un lungo sfogo spiegando come stanno le cose.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La relazione tra la showgirl Raffaella Fico e l’ex calciatore dell’Avellino Armando Izzo è diventa pubblica nel 2025. A raccontarlo è stata proprio Raffaella, la quale ha rivelato che lui l’avrebbe corteggiata a lungo prima che tra i due scattasse qualcosa di più serio, sottolineando i tanti valori in comune e una sintonia semplice ma profonda che li avrebbe legati in maniera molto forte. Purtroppo la coppia ha dovuto affrontare anche la perdita di un bimbo al quinto mese di gravidanza, una tragedia che inevitabilmente ha portato non poco squilibrio. Di recente, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una possibile rottura e, proprio oggi, Armando Izzo ha deciso di rompere il silenzio rivelando sui social come stanno esattamente le cose: ecco cosa ha detto.

Armando Izzo: "Pausa di riflessione con Raffaella Fico"

Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo si sarebbe interrotta poco prima di Pasqua e, a detta di molti, questo sarebbe avvenuto a causa di un ritorno di fiamma con l’ex moglie Titta Angellotti. Per evitare false ipotesi e indiscrezioni non confermate, lo stesso Armando Izzo ha dunque deciso di intervenire sui social nelle ultime ore per spiegare ciò che sta accadendo. "Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano", ha spiegato tra le Instagram stories.

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Raffaella Fico, Armando Izzo parla della rottura: "La mia ex moglie non c’entra nulla"

L’ex calciatore, nel suo lungo discorso, ci ha però tenuto anche a specificare che l’allontanamento da Raffaella non ha nulla a che vedere, come ipotizzato da alcuni, con un eventuale ritorno di fiamma con la sua ex moglie. "Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte".

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