Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto: primo bacio social (tenerissimo) per la coppia
L'ex di Mario Balotelli ha ufficializzato la relazione con il calciatore del Monza. Se ne parlava da settimane, ma solo adesso è apparso il primo post su Instagram. Ecco i dettagli.
Finalmente è ufficiale. Se ne parlava da settimane, ma solo adesso Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza, sono usciti allo scoperto sui social. L’ex di Mario Balotelli ha fornito un primo indizio ai fan ieri, presentandosi allo stadio di Frosinone (dove giocava Izzo) in compagnia della madre di lui. Poi è arrivata una carrellata di storie Instagram, compresa la foto di un tenero bacio in macchina. E anche la figlia di Raffaella, Pia Balotelli, ha omaggiato il nuovo compagno della mamma con un ‘messaggio’ speciale. Vediamo qui sotto tutti i particolari.
Raffaella Fico, il bacio social (tenerissimo) con Armando Izzo
Gli indizi si erano accumulati nelle scorse settimane, ma solo adesso Raffaella Fico e Armando Izzo hanno deciso di uscire allo scoperto. Per prima lo ha fatto l’ex di Mario Balotelli, con una storia Instagram in cui si è immortalata al fianco della mamma di Izzo, seduta sugli spalti dello stadio di Frosinone (dove Izzo era impegnato in campo). Poi è arrivato il post del calciatore del Monza: due mani strette e un tag inequivocabile, che rimandava direttamente al profilo della Fico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ma il vero colpo di scena è stata la storia successiva condivisa da Raffaella. Stavolta nessun indizio vago, ma una foto che equivale a una dichiarazione d’amore ufficiale. La Fico e Izzo si sono immortalati con un selfie in macchina, impegnati in un bacio appassionato sui sedili posteriori dell’auto. E infine, a completare l’ufficialità, questa mattina la showgirl partenopea ha pubblicato una storia in camera da letto, con Izzo di spalle nella stanza in cui i due, evidentemente, hanno trascorso la notte insieme.
L’omaggio di Pia Balotelli ad Armando Izzo
Tenerissimo è stato anche l’omaggio della figlia di Raffaella, Pia Balotelli, al nuovo compagno della mamma. Anche lei ha affidato a Instagram il suo messaggio, pubblicando una foto di spalle in cui indossa la maglia del Monza con il nome di Izzo sulle spalle. La 12enne è nata dalla precedente relazione della showgirl con un altro calciatore, l’ex bomber della nazionale Mario Balotelli. E a quanto pare non ha avuto difficoltà ad accettare in casa il nuovo uomo che ha conquistato il cuore della madre.
Quanto ad Armando, anche lui è già genitore di due figlie, nate dalla precedente relazione con l’ex moglie Concetta. Non sappiamo ancora se Raffella le ha conosciute, e se anche loro hanno dato il benestare alla nuova relazione del padre. Ma attendiamo con ansia la prima foto ufficiale della famiglia allargata al completo. E siamo certi che non tarderà ad arrivare.
Potrebbe interessarti anche
Raffaella Fico, chi è il nuovo fidanzato Armando Izzo e perché è famoso
Dalla difficile infanzia a Scampia fino al successo in Serie A, passando per un pass...
Mario Balotelli, chi è la figlia Pia (campionessa come lui): l'amore con Raffaella Fico e il test del DNA
Il calciatore, stasera ospite a Belve, ha anche un altro figlio, Lion, nato nel 2017...
Pechino Express 2026, Chanel Totti pronta al debutto in tv: chi sarà il suo partner d'avventura
Chanel Totti sbarca su Sky a Pechino Express 2026, e non mancheranno sorprese: intan...
Marco Galeone, chi è il cantante de La Ruota della Fortuna: da Raffaella Carrà a Nicla Ozenda
Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, il vocalist è legato sentim...
Reazione a Catena, magro epilogo per le Tre Stagioni e sui social parte lo sfottò: "Ridono troppo senza motivo"
Le campionesse hanno messo a segno un'altra vittoria ma sul web si ironizza sulla ci...
Geppi Cucciari piange, la piccola Renad Attallah di Gaza spacca il cuore a Splendida Cornice: "Vorrei dirti qualcosa di sensato"
Il debutto della nuova edizione dello show di Rai 3 è riuscitissimo: la prima puntat...
Napoli-Sporting Lisbona oggi in diretta tv: dove vederla, streaming e svolta dopo la polemica su De Bruyne
Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 i partenopei ospitano i lusitani:...
Barbara D'Urso su Mediaset Infinity con la fiction della discordia a Ballando
Momenti di "tensione" tra il giudice Canino e la conduttrice, corrente in coppia con...