Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto: primo bacio social (tenerissimo) per la coppia L'ex di Mario Balotelli ha ufficializzato la relazione con il calciatore del Monza. Se ne parlava da settimane, ma solo adesso è apparso il primo post su Instagram. Ecco i dettagli.

Finalmente è ufficiale. Se ne parlava da settimane, ma solo adesso Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza, sono usciti allo scoperto sui social. L’ex di Mario Balotelli ha fornito un primo indizio ai fan ieri, presentandosi allo stadio di Frosinone (dove giocava Izzo) in compagnia della madre di lui. Poi è arrivata una carrellata di storie Instagram, compresa la foto di un tenero bacio in macchina. E anche la figlia di Raffaella, Pia Balotelli, ha omaggiato il nuovo compagno della mamma con un ‘messaggio’ speciale. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Raffaella Fico, il bacio social (tenerissimo) con Armando Izzo

Gli indizi si erano accumulati nelle scorse settimane, ma solo adesso Raffaella Fico e Armando Izzo hanno deciso di uscire allo scoperto. Per prima lo ha fatto l’ex di Mario Balotelli, con una storia Instagram in cui si è immortalata al fianco della mamma di Izzo, seduta sugli spalti dello stadio di Frosinone (dove Izzo era impegnato in campo). Poi è arrivato il post del calciatore del Monza: due mani strette e un tag inequivocabile, che rimandava direttamente al profilo della Fico.

Ma il vero colpo di scena è stata la storia successiva condivisa da Raffaella. Stavolta nessun indizio vago, ma una foto che equivale a una dichiarazione d’amore ufficiale. La Fico e Izzo si sono immortalati con un selfie in macchina, impegnati in un bacio appassionato sui sedili posteriori dell’auto. E infine, a completare l’ufficialità, questa mattina la showgirl partenopea ha pubblicato una storia in camera da letto, con Izzo di spalle nella stanza in cui i due, evidentemente, hanno trascorso la notte insieme.

L’omaggio di Pia Balotelli ad Armando Izzo

Tenerissimo è stato anche l’omaggio della figlia di Raffaella, Pia Balotelli, al nuovo compagno della mamma. Anche lei ha affidato a Instagram il suo messaggio, pubblicando una foto di spalle in cui indossa la maglia del Monza con il nome di Izzo sulle spalle. La 12enne è nata dalla precedente relazione della showgirl con un altro calciatore, l’ex bomber della nazionale Mario Balotelli. E a quanto pare non ha avuto difficoltà ad accettare in casa il nuovo uomo che ha conquistato il cuore della madre.

Quanto ad Armando, anche lui è già genitore di due figlie, nate dalla precedente relazione con l’ex moglie Concetta. Non sappiamo ancora se Raffella le ha conosciute, e se anche loro hanno dato il benestare alla nuova relazione del padre. Ma attendiamo con ansia la prima foto ufficiale della famiglia allargata al completo. E siamo certi che non tarderà ad arrivare.

