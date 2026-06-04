“Raffaella Fico, baci infuocati con l’ex”, è di nuovo amore con Armando Izzo dopo rottura e polemiche Dopo l'aborto e la separazione, la showgirl e il calciatore sono stati immortalati dal magazine Diva e Donna in costiera Amalfitana tra abbracci e baci.

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Ci sono storie d’amore che si consumano nel silenzio e altre che, nonostante la fine annunciata, continuano a far discutere. Quella tra Raffaella Fico e Armando Izzo appartiene probabilmente alla seconda categoria. Negli ultimi mesi la loro relazione era sembrata arrivata al capolinea, tra dichiarazioni pubbliche, distanza e una crisi che appariva difficile da superare. Eppure, nelle ultime ore, nuove fotografie hanno riacceso l’attenzione del mondo del gossip.

A riportare la coppia al centro della cronaca rosa sono stati alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna, che mostrerebbero la showgirl e il calciatore insieme durante una fuga romantica in costiera Amalfitana. Immagini che hanno immediatamente alimentato le ipotesi di una riconciliazione e che arrivano dopo settimane di indiscrezioni, avvistamenti e segnali interpretati da molti come il preludio di un riavvicinamento.

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Raffaella Fico e Armando Izzo, il lutto e la separazione

Per comprendere perché questa vicenda abbia colpito così profondamente l’opinione pubblica bisogna tornare indietro di alcuni mesi. La relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è stata infatti segnata da un evento tragico: la perdita del bambino che aspettavano.

La showgirl ha raccontato pubblicamente il dolore vissuto dopo l’aborto spontaneo avvenuto al quinto mese di gravidanza. Un lutto devastante, arrivato quando la coppia stava progettando il futuro e preparando l’arrivo del piccolo Vincenzo Junior. La stessa Fico, durante un intervista a Verissimo, ha descritto quei momenti come un vero e proprio parto, affrontato dopo ore di travaglio e accompagnato da una sofferenza difficile da raccontare.

Un evento così traumatico avrebbe inevitabilmente inciso sugli equilibri della coppia. Nei mesi successivi è emersa una profonda crisi, culminata con la separazione ufficializzata lo scorso aprile. La stessa Raffaella, in una seconda intervista concessa a Silvia Toffanin, aveva spiegato che la decisione di allontanarsi era arrivata da Armando Izzo, che aveva chiesto una pausa di riflessione:

"Pochi mesi fa ho perso il bambino e sto ancora elaborando il lutto. Poi é successo questo, lui se ne è andato. Non so onestamente cosa sia successo, mi faccio ancora delle domande, lui ha fatto questa scelta. Evidentemente ha le sue problematiche. Io lo amo ancora e penso che anche lui mi ami, ma io rispetto della sua scelta, stavamo costruendo una famiglia quindi…. Questo momento di riflessione suo sarà anche un momento di riflessione mia, e se dovesse tornare mi deve dare delle spiegazioni"

Una scelta accolta con rispetto dalla Fico, ma anche con evidente sofferenza. Anche perché accompagnata da gossip di una presunta riconciliazione in atto tra Izzo e la sua ex moglie.

Foto e retroscena sul ritorno di fiamma: "Baci infuocati" a Positano

Prima delle fotografie diffuse nelle ultime ore, alcuni indizi avevano già attirato l’attenzione degli osservatori più attenti. I due erano stati avvistati nello stesso evento a Teano, in provincia di Caserta. Poi erano arrivati alcuni movimenti social e dettagli interpretati come possibili segnali di un rapporto mai completamente interrotto.

Secondo il racconto pubblicato da Diva e Donna, gli ultimi scatti in spiaggia mostrerebbero una coppia affiatata e serena. Il giornale svela che i due sono "più uniti che mai", raccontando che "si sono regalati un fine settimana all’insegna della passione, tra baci infuocati, abbracci sensuali, coccole e nuotate nelle acque cristalline". A quanto pare, Raffalla e Armando avrebbero soggiornato in un lussuoso hotel di Positano e si sono "riappacificati nel migliore dei modi"

Né Raffaella Fico né Armando Izzo hanno confermato ufficialmente la riconciliazione. Tuttavia, il racconto costruito attorno alle fotografie sembra suggerire che qualcosa sia cambiato rispetto a pochi mesi fa. Se si tratti davvero di un ritorno definitivo oppure di una semplice parentesi lo dirà il tempo.

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