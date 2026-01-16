Raffaella Fico, lo sfogo dopo le voci di crisi con Armando Izzo: “Consiglio vivamente una visita oculistica” Dopo diverse indiscrezioni sulla possibile crisi, a seguito anche di alcuni strani messaggi social di Izzo, la showgirl è intervenuta per fare chiarezza.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni hanno iniziato ad emergere ipotesi e rumors su un possibile periodo di crisi vissuto da Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo. Le prime voci sono nate dopo alcuni messaggi criptici pubblicati sul profilo social dello stesso Izzo, poi intervenuto per spiegare la situazione, ai quali sono poi seguite anche segnalazioni da parte di qualcuno che, avendoli visti insieme, avrebbe notato una certa distanza tra i due. Raffaella e Armando, dunque, sono davvero in crisi? A fare chiarezza ci ha pensato proprio la showgirl attraverso i social: ecco le sue parole.

Raffaella Fico, il profilo hackerato di Izzo e le segnalazioni sulla crisi

Nella giornata di ieri hanno attirato l’attenzione dei fan alcuni messaggi criptici apparsi sul profilo social di Armando Izzo. "Addio amore mio, faccio schifo", sono le parole apparse tra le sue Instagram stories indirizzate proprio alla compagna Raffaella Fico. Le storie sono rimaste online per poco tempo e il calciatore è subito intervenuto spiegando, fortunatamente, di non essere stato lui a scrivere quei messaggi, ma qualcuno che ha hackerato il suo profilo social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Risolto questo problema, però, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha reso nota attraverso i social la segnalazione di qualcuno che avrebbe visto Raffaella e Armando insieme al ristorante in atteggiamenti freddi e distaccati, ipotizzando dunque una vera e propria crisi in corso. "Al momento non si parlano", avrebbe affermato Amedeo Venza, per poi aggiungere: "Zero contatti tra loro", come riferito dall’utente social che li avrebbe visti.

Raffaella Fico interviene sui rumors di crisi: "Consiglio una visita oculistica"

Nelle ultime ore, Raffaella Fico ha quindi deciso di intervenire attraverso i social per fare chiarezza sul rapporto con il compagno, dopo aver letto innumerevoli supposizioni proprio su una loro presunta crisi. "È da ieri che continuo a leggere cose non vere. Non so perché mettete in giro certe voci, ma la persona che ha visto e raccontato si è persa i passaggi più salienti. Quasi tutta la sera ci siamo tenuti per mano, e il mio fidanzato si è alzato molto più di una volta a baciarmi e abbracciarmi. Consiglio vivamente a chi ha scritto questo, una visita oculistica. Siamo sereni e felici", ha scritto la showgirl su Instagram chiudendo definitivamente il gossip emerso negli ultimi giorni. Tra lei e il fidanzato non vi sarebbe dunque nessuna crisi, ricordando anche che la coppia sta vivendo un periodo certamente delicato e non facile dopo la tragica perdita del bimbo che Raffaella portava in grembo.

Potrebbe interessarti anche