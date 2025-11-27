Raffaella Fico, accuse e sospetti dall’ex di Izzo: la replica della suocera e della figlia Pia La showgirl sarebbe finita nel mirino dell'ex compagna del calciatore. Ma in sua difesa è accorsa la famiglia di lui e la piccola avuta con Mario Balotelli. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoppia la polemica attorno alla gravidanza di Raffaella Fico. La showgirl, impegnata in una relazione con il calciatore Armando Izzo, è in attesa di un bambino che dovrebbe nascere in primavera. Ma sulla coppia sono piovute critiche pesanti, legate alla fine del matrimonio del calciatore con l’ex moglie Concetta. Al centro delle polemiche, soprattutto, i tempi dell’annuncio, considerati troppo brevi dall’ex di Izzo. Ma in difesa di Raffaella e del compagno sono intervenute sia la figlia di lei, Pia Balotelli, che la nuova suocera. Ecco tutti i dettagli.

Raffaella Fico, le accuse dall’ex di Izzo e l’intervento della suocera

A esporsi per prima è stata la madre di Armando Izzo, la signora Giovanna, che in un video diffuso online ha difeso sia il figlio che la scelta di rendere pubblica la storia con Raffaella Fico. La donna, replicando indirettamente alle accuse dell’ex moglie di Izzo, ha anche parlato di difficoltà personali e familiari vissute negli anni passati. "Chi mi conosce, sa quello che ho passato", ha detto, "mi è stato impedito di fare la madre e la nonna. Mi è stato vietato di partecipare a feste, battesimi, comunioni e compleanni. Mio figlio lo ha permesso perché troppo innamorato. E non vi elenco tutto quello che lui stesso ha vissuto. Se la moglie lo avesse amato, non lo avrebbe lasciato da solo a Milano per quattro anni. È sempre stato un bravo papà. Ama le sue figlie e continuerà ad amarle".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, la madre del giocatore ha sottolineato come, a suo avviso, la fine del matrimonio non sia stata causata dall’arrivo di Raffaella Fico, ma piuttosto dalla distanza e dal logoramento progressivo di quel rapporto. Quando Izzo è stato acquistato dal Monza, Concetta avrebbe scelto di rimanere a Napoli, lontana dal marito. E oltre alla suocera, anche i fratelli del calciatore sembrano stare dalla parte della neo-coppia. Tanto che uno di loro avrebbe scritto sui social, per supportare Raffaella, "Bellissima cognata mia".

La reazione di Pia Balotelli

Un altro messaggio di sostegno importante è arrivato da Pia Balotelli, la figlia dodicenne che Raffaella Fico ha avuto dall’ex Mario Balotelli. Commentando alcune foto della madre con Izzo, su Instagram, la ragazza ha scritto: "L’amore a prima vista esiste". Lasciando così intendere di approvare pienamente la relazione della mamma. Stando ai racconti di Raffaella, Pia avrebbe instaurato un ottimo rapporto con Armando, che avendo già esperienza come padre sa bene come rapportarsi con lei.

In attesa della nascita del bambino, dunque, la coppia Fico-Izzo continua a vivere la propria relazione apertamente e in serenità. Nonostante gli attacchi e i pettegolezzi velenosi dietro le quinte.

Potrebbe interessarti anche