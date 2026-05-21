Raffaella Carrà, la verità sui provini del musical (ancora in corso) e lo scoop su Frank Sinatra: “Lui la voleva ma…” Oggi a La Pennicanza, il coreografo Fabrizio Prolli ha svelato a che punto sono le selezioni per l'opera sulla cantante. E non è mancato un 'assist' a Stefano De Martino.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Raffaella Carrà torna protagonista, a La Pennicanza, grazie a nuove rivelazioni sul musical che porta il suo nome. L’opera, scritta e diretta da Luciano Cannito, ha spopolato in Spagna e si prepara a sbarcare molto presto in Italia. Lo ha spiegato a Fiorello il ballerino e coreografo Fabrizio Prolli, oggi presente tra il pubblico nel corso del programma cult di Radio 2. Le selezioni per il cast sarebbero ancora in corso, e ci sarebbero altri dettagli mai svelati sul ‘taglio’ che verrà dato al musical. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Raffaella Carrà, la verità sul musical in arrivo in Italia

A rivelare i dettagli su Raffaella Carrà – Il musical è stato Fabrizio Prolli, coreografo oggi presente a La Pennicanza tra il pubblico in studio. Fiorello lo ha accolto a inizio puntata con tutti gli onori, ricordando la loro collaborazione ai tempi di Viva Rai 2!. "Avevamo un corpo di ballo veramente forte", ha spiegato lo showman, che ha elencato tra i membri di quell’avventura anche Martina Miliddi (oggi ad Affari Tuoi) e Giulia Pelagatti (ora nel corpo di ballo di Elodie). Poi è toccato a Prolli spiegare il motivo ufficiale della sua presenza.

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"Sta avendo un sacco di successo a Madrid", ha detto il coreografo a proposito del musical. "Qui (cioè alle audizioni italiane, ndr) ci mancano 16 ballerini, ci serve Raffaella. È la storia di Raffaella dall’inizio, c’è Raffaella bambina fino a che non inizia ad avere il grande successo con Canzonissima…la cosa bella è che tutto quello che avviene in scena se tu lo cerchi su Google è vero, è tutto vero…c’è Gianni Boncompagni, tutta la situazione con Frank Sinatra…noi diciamo che Frank la voleva tutto per lui…ma lei voleva essere Raffaella Carrà in tutto e per tutto".

A seguire, Fiorello ha chiesto a Prolli di eseguire in diretta una coreografia dal musical. E dopo la performance ha commentato: "Non sono passi difficili…ma bastano cose semplici ma fatte bene, e fatte all’unisono". Poi il ballerino ha concluso con una riflessione notevole: "È vero. La grande innovazione di Raffaella è che lei faceva già i Tik Tok!".

L’assist a De Martino per Sanremo 2027

En passant, la puntata de La Pennicanza di oggi ha anche regalato un possibile ‘assist’ in chiave Sanremo 2027. Fiorello ha infatti videochiamato il comico Angelo Pintus in occasione del suo 51eismo compleanno. "Nutro per te un affetto incredibile", ha esordito lo showman, "una stima professionale senza precedenti…spero che tu quest’anno possa calcare per la seconda volta il palco di Sanremo, spero di sì!". Al che Pintus ha replicato: "Speriamo con risultati migliori". Ma il padrone di casa non si è lasciato scoraggiare, concludendo così la chiacchierata: "Eri giovane, inesperto…poi c’è il nostro amico De Martino che conosci bene…Sai già qualcosa?...Speriamo che Stefano De Martino ti chiami perché io vorrei vederti su quel palco!".

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