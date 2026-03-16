Raffaella Carrà, spunta il (presunto) figlio adottivo segreto: “È l’unico erede legittimo”
Stando ad alcune indiscrezioni si tratterebbe dell’ex manager della showgirl Gian Luca Pelloni Bulzoni, che rivendicherebbe i suoi diritti d’immagine e d’autore
Raffaella Carrà torna a fare parlare di sé, ma per una vicenda a dir poco controversa. Il nome della showgirl, infatti, non è di fatto mai sparito dalla memoria collettiva del mondo dello spettacolo italiano, tantomeno dopo la scomparsa del 2021. Questa volta, però, è stata una causa giudiziaria a rivelare (forse) un clamoroso colpo di scena sulla sua vita privata. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Raffaella avrebbe avuto un figlio adottivo ‘segreto’. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.
Raffaella Carrà, scoppia il ‘caso’ del figlio segreto
Sono passati quasi cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, che ha lasciato indubbiamente un vuoto nel mondo della musica e dello spettacolo italiano. La cantante e conduttrice bolognese – com’è noto – non ha avuto figli, dedicandosi però attivamente all’adozione a distanza in vari paesi e continenti. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, tuttavia, Raffaella potrebbe avere avuto un figlio adottivo ‘segreto’ tutt’altro che distante. A fare emergere il tutto sarebbe stata una causa giudiziaria: il direttore della Arcoiris Edizioni Musicali Gian Luca Pelloni Bulzoni avrebbe infatti denunciato una società spagnola per la rappresentazione del musical teatrale ‘Ballo ballo’. Bulzoni avrebbe chiesto di fermare lo spettacolo tramite "l’inibitoria alla realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo, per l’assenza del suo consenso". Il Tribunale di Roma ha respinto la sua richiesta (le repliche erano già state completate e non ne erano previste altre), ma ciò che emergerebbe da quest’ultima sarebbe quindi che l’uomo potrebbe essere l’erede dei diritti d’immagine e d’autore di Raffaella Carrà proprio in quanto figlio adottivo.
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Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, il (presunto) figlio adottivo di Raffaella Carrà
Nato a Ferrara nel 1964, Gian Luca Pelloni Bulzoni ha lavorato a lungo al fianco di Raffaella Carrà sia come segretario personale che nelle vesti di manager. Oggi vive a Roma e dirige la Arcoiris Edizioni Musicali, una realtà che si occupa di produzione e gestione di contenuti artistici. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Bulzoni sarebbe stato adottato da Raffaella Carrà e sarebbe dunque lui a occuparsi della tutela dei diritti d’immagine e d’autore, nonché della memoria della showgirl e di qualsiasi progetto a lei legato. Raffaella non ha avuto figli ma poteva contare su due nipoti, Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Vincenzo.
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