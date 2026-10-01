Raf si ferma, le parole che gelano i fan: “Devo operarmi”, il motivo dello stop ai concerti Il cantante ha annunciato il nuovo intervento dopo la ricomparsa del problema alla faringe: rinviate le tre date nei palasport, ecco il nuovo calendario e cosa succede ai biglietti.

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Doveva essere l’autunno del grande ritorno nei palasport, dopo un 2026 particolarmente intenso e che lo ha visto tornare protagonista anche al Festival. E invece per Raf è arrivato uno stop inatteso proprio alla vigilia degli appuntamenti più importanti. Il cantante pugliese ha infatti annunciato il rinvio del tour "Infinito – Palasport", costretto a fermarsi per affrontare un nuovo intervento alla faringe e concedere alla voce il tempo necessario per recuperare.

La notizia arriva dopo un anno che aveva riportato Raf sotto i riflettori anche sul palco dell’Ariston. A Sanremo 2026 l’artista era tornato tra i Big con Ora e per sempre, il brano scritto insieme al figlio Samuele Riefoli e dedicato alla moglie Gabriella Labate, un nuovo capitolo di un percorso musicale che avrebbe dovuto proseguire con una lunga stagione live. Il progetto "Infinito – Palasport 2026" era stato pensato per riportare Raf nei grandi palazzetti e celebrare anche i 25 anni dell’omonimo brano.

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Raf, stop ai concerti: il tour slitta al 2027 dopo il nuovo problema alla faringe

Il nuovo stop arriva dopo il tour estivo, che Raf è riuscito comunque a portare a termine. Il problema alla faringe si è ripresentato alla fine di agosto, a distanza di circa due anni da un precedente intervento. Questa volta è necessario un nuovo passaggio in sala operatoria, seguito da un periodo di riposo e recupero della voce. Raf ha voluto spiegare personalmente la situazione ai suoi fan, senza nascondere il dispiacere per lo slittamento degli appuntamenti. Nel suo messaggio ha scritto:

"Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno. Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci, che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato. Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Grazie per l’affetto che mi fate sentire, sempre".

Parole che chiariscono anche perché la scelta sia stata quella di fermarsi proprio adesso: dopo un’estate sul palco, Raf dovrà affrontare l’intervento e il successivo recupero prima di poter tornare a cantare dal vivo nelle condizioni desiderate.

I palasport slittano: appuntamento al 2027

Prima dello stop, Raf aveva però già vissuto una lunga estate in musica. Il tour "Infinito – Estate 2026" era partito il 16 luglio da Capurso, in provincia di Bari, ed era proseguito attraverso piazze, festival, teatri e arene di diverse regioni italiane. Tra le prime tappe c’erano anche Trieste, Orbetello e Palermo. La tournée è andata avanti per tutta l’estate, toccando anche Foggia e Verona, fino alla tappa di Bari del 27 settembre, il gran finale del tour estivo.

Insomma, prima della pausa forzata c’è stato un vero e proprio giro d’Italia musicale. E proprio al termine di questa lunga serie di show sarebbe dovuta arrivare la parte più attesa del progetto, ovvero il tour "Infinito – Palasport".

Il calendario originario prevedeva tre grandi appuntamenti:

9 ottobre 2026 – Napoli, Palapartenope

12 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

17 ottobre 2026 – Roma, Palazzo dello Spor

Le tre date sono state però posticipate all’autunno 2027. Il nuovo calendario è questo:

2 ottobre 2027 – Milano, Unipol Forum, recupero del 12 ottobre 2026;

9 ottobre 2027 – Roma, Palazzo dello Sport, recupero del 17 ottobre 2026;

14 ottobre 2027 – Napoli, Palapartenope, recupero del 9 ottobre 2026.

Per i fan c’è comunque una buona notizia: i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Chi invece non potrà o non vorrà aspettare il 2027 può chiedere il rimborso entro il 30 ottobre 2026.

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