Raf torna a Sanremo dopo undici anni di assenza. Questa volta, però, il cantautore porta sul palco dell’Ariston una canzone che è innanzitutto un affare di cuore e di famiglia. "Ora e per sempre", ballata romantica dedicata alla moglie Gabriella e scritta insieme al figlio Samuele, è il suo biglietto da visita per questa 76esima edizione della kermesse. Ma se qualcuno lo interroga su un’eventuale partecipazione all’Eurovision (in caso di vittoria) Raf sa già che questo pezzo non lo porterà. Ecco perché e tutti i dettagli qui sotto.

Raf a Sanremo 2026, la verità sul brano "Ora e per sempre"

La genesi del brano che Raf porterà a Sanremo 2026 ha qualcosa di magico. Raf e Gabriella Labate si sono sposati a Cuba, nel 1996, con una cerimonia intima lontano dai riflettori. "Volevamo una celebrazione lontana dai paparazzi, da tutto. Non fu semplice da organizzare", spiega oggi il cantautore. Durante il matrimonio, il sacerdote consegnò alla coppia un bigliettino con le promesse matrimoniali scritte in spagnolo. E alla fine si leggeva la classica formula: "Finché morte non vi separi".

Quella frase, però, non piacque a Raf: "Metteva malinconia, così l’avevo barrata, correggendola in ‘Ora e per sempre’. Quando l’ho riletta, mi è sembrato un titolo perfetto". Insomma, ritrovando quel bigliettino dopo anni, l’artista ha capito di avere tra le mani la genesi perfetta per una canzone sull’amore che non si arrende al trascorrere del tempo.

Il ruolo del figlio Samuele e la stoccata sull’Eurovision

Il brano vero e proprio è nato dopo, dalla collaborazione con il figlio Samuele, classe 2000, che si dedica sia al cinema che alla musica. "Se 25 anni fa mi avessero detto che avremmo lavorato a un pezzo insieme, non ci avrei creduto", ammette Raf con emozione. Inizialmente, il padre doveva aiutare il figlio a sviluppare una melodia, ma poi entrambi si sono accorti che il brano era più adatto alla voce e allo stile di Raf. Il testo è venuto di getto, ispirato proprio dal ritrovamento del bigliettino delle nozze cubane. Una canzone che parla di due giovani che si incontrano alla fine degli anni Ottanta, e costruiscono un amore solido nel tempo, resistendo alle difficoltà e ai cambiamenti del mondo.

"Ora e per sempre", quindi, celebra l’amore maturo, quello che attraversa decenni e rimane intatto. Un tema controcorrente in un’epoca in cui i rapporti stabili sembrano sempre più rari. "Con Gabriella, a volte, ci stupiamo di essere arrivati fino a qui, di essere così uniti", confessa Raf, "sono merce rara, non sono più così scontati. Forse, per questo, vale la pena cantarli".

A questo Festival di Sanremo il cantautore parteciperà con uno spirito leggero, perché ammette di volersi divertire al di là della gara. Mentre sull’eventuale partecipazione all’Eurovision è categorico: "Capisco bene Levante, che ha scelto di tirarsi indietro…In ogni caso, non andrò neanche io, ma più per motivi artistici: quella competizione è diventata un enorme baraccone, pieno di pezzi ed esibizioni kitsch, dove la musica è in secondo piano. Non c’entro niente. E poi, è risaputo, soffro le gare".

