Raf canta ‘Ora e per sempre” a Sanremo 2026: testo e significato (e cosa c’entra la moglie)

Raf torna sul palco dell’Ariston con una canzone che parla di vita vissuta, di tempo che passa e di legami che resistono ai cambiamenti. A Sanremo 2026 presenta Ora e per sempre, un brano intenso e maturo, lontano dalle logiche della gara. È una storia d’amore che attraversa i decenni e si confronta con un mondo profondamente diverso da quello in cui è nata. E anche se il cantante non lo ha mai dichiarato apertamente, in molti si chiedono se dietro questo racconto ci sia anche la sua lunga storia con la moglie Gabriella Labate.

Raf a Sanremo 2026: il significato di "Ora e per sempre"

Con Ora e per sempre Raf porta al Festival di Sanremo 2026 una riflessione sul tempo e sulle trasformazioni che segnano una relazione lunga una vita. Il brano racconta l’evoluzione di una storia d’amore iniziata alla fine degli anni ’80, che oggi si ritrova immersa in una realtà completamente diversa.

Non si tratta della classica canzone costruita "per Sanremo", ma di un racconto autentico, nato da un’urgenza emotiva. Come ha spiegato lo stesso Raf, i protagonisti del brano "oggi vivono in un mondo profondamente cambiato e si trovano a doversi confrontare con qualcosa che non avevano minimamente immaginato quando è iniziata la loro storia d’amore". Il tempo che scorre, le certezze che cambiano e ciò che resta davvero sono il cuore del pezzo. Ed è proprio questa componente emotiva ad aver convinto l’artista a tornare in gara: "A un certo punto mi sono accorto che il lato emozionale era molto evidente. È una canzone che emoziona molto. Senza un brano così non mi sarei mai presentato".

Il legame di Raf con Sanremo e il possibile riferimento alla moglie

Il rapporto tra Raf e il Festival di Sanremo attraversa interi decenni. Dalle partecipazioni storiche tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, con brani diventati iconici come Inevitabile follia, Cosa resterà degli anni ’80 e Oggi un Dio non ho, fino al ritorno del 2015 con Come una favola, l’Ariston ha sempre accompagnato momenti chiave della sua carriera.

Nel 2026 Raf torna con uno spirito diverso, più leggero e consapevole, niente ansia da competizione, ma solo il desiderio di condividere una canzone che parla di vita vera. Ed è qui che nasce la curiosità sul possibile legame tra Ora e per sempre e la sua storia personale. Raf è legato da quasi trent’anni alla moglie Gabriella Labate, con cui ha costruito una famiglia solida e unita, insieme ai figli Bianca e Samuele. Il cantante non ha mai confermato che la canzone sia autobiografica, ma il racconto di un amore che resiste al tempo sembra riflettere, almeno in parte, la sua esperienza.

