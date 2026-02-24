Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf: la malattia rara, le lacrime e la canzone dedicata a Sanremo 2026
Chi e cosa fa oggi Gabriella Labate, moglie di Raf ed ex shogirl del Bagaglino. Il brano "Ora e per sempre" a Sanremo 2026 è dedicato a lei
Oggi, 24 febbraio 2026, Raf torna sul palco del Festival di Sanremo con un brano che parla di amore, gratitudine e rinascita. La canzone che il cantautore porta quest’anno – intitolata Ora o mai più – è un omaggio speciale alla donna che ha cambiato la sua vita: Gabriella Labate. Moglie, compagna di vita e madre dei suoi due figli, Gabriella non è solo il fulcro della sua famiglia, ma anche una figura di spicco del piccolo schermo, conosciuta negli anni ’80 e ’90 per il suo lavoro come ballerina e showgirl. Il brano di Sanremo diventa così un racconto intimo: la storia di un amore che ha saputo salvare e dare forza.
Chi è Gabriella Labate, moglie di Raf ed ex star della Tv
Nata a Roma nel 1964, Gabriella Labate ha coltivato fin da giovane la passione per la danza, talento che l’ha portata a diventare primadonna del celebre Bagaglino, accanto a volti come Pamela Prati e Valeria Marini. Negli anni ’90 ha lavorato come showgirl e attrice, partecipando a programmi televisivi come Cocco, Stasera mi butto e Biberon, e recitando in film come SPQR 2000 e ½, diretto da Carlo Vanzina.
La vita di Gabriella non è stata solo fatta di luci della ribalta. Ha affrontato momenti durissimi, tra cui una malattia rara che le ha richiesto un intervento complesso:
"A parte questa cicatrice enorme, perché mi hanno dovuto togliere una massa che dall’utero era arrivata fino al cuore. Io lo chiamo ‘il mio mostro’. È una patologia rarissima. Raffaele ha vissuto con me, notte e giorno, al decimo piano del Policlinico Gemelli per mesi. Ma forse certi messaggi arrivano per farti capire fino in fondo la bellezza di quello che hai".
Ospite di Verissimo, Gabriella ha raccontato lo choc della scoperta: "L’ho scoperto in un modo veramente inaspettato. Io ad un certo punto sento uno strappo dentro… Passandomi l’ecografo dietro il fianco mi dice di stare ferma perché c’era qualcosa che non andava… Quindi io avevo questa trombosi attaccata all’atrio… Avevo anche questa grande massa da asportare… Mi è cresciuto questo ‘alien’ dall’utero, nelle ovaie e, attraverso le vene ovariche, si era ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore… Sono entrata la mattina prestissimo e poi ho ricordi la sera intorno alle 19. Ho sentito la voce di Raffaele e le mani di mia madre… Oggi sto bene, ho fatto tutti i controlli".
L’amore con Raf e i figli Bianca e Samuele
Gabriella Labate e Raf condividono quasi trent’anni di vita insieme e si sono sposati nel 1996 a Cuba. Una relazione solida che, pur attraversando momenti difficili, ha saputo consolidarsi grazie alla fiducia reciproca e alla famiglia che hanno costruito. Insieme hanno due figli: Bianca, nata nel 1996, e Samuele, nato nel 2000.
"Il nostro segreto è non avere segreti. Vivere quotidianamente ogni cosa", ha confessato Gabriella, sintetizzando la filosofia di una coppia che sa affrontare le sfide della vita insieme. Nonostante i periodi complicati, come la malattia di Gabriella, la famiglia ha saputo restare unita e supportarsi a vicenda.
Raf a Sanremo 2026, la canzone Ora e per sempre dedicata alla moglie
Il brano che Raf porta a Sanremo 2026, intitolato Ora e per sempre, è scritto insieme al figlio Samuele – conosciuto con il nome d’arte D’ART – e dedicato proprio a Gabriella: un racconto di gratitudine e di amore che ha salvato il cantante nei momenti più delicati della sua vita. "Scriverla è stato come reagire – ha confessato il cantante – una reazione emotiva umana e vitale".
La canzone racconta la trasformazione interiore di Raf, dagli anni difficili del successo precoce e delle tentazioni, segnati anche da dipendenze che lo avevano portato a cercare un equilibrio artificiale: "Fui travolto dal successo di Selv Control – ha ammesso il cantante – Quel successo improvviso mi travolse e mi rifugia nelle sostanze stupefacenti. Mi rifugiai nelle sostanze stupefacenti. Fu lei a salvarmi". Gabriella è stata la luce in quel caos alla metà degli anni ’80: "Mi prese per mano e mi portò verso la via d’uscita: ha fatto il lavoro di uno psicanalista, senza neanche saperlo". Con Ora e per sempre, Raf ha quindi voluto omaggiare il grande amore della sua vita, toccando profondamente il cuore di Gabriella che quando ha saputo che il brano sanremese era dedicato a lei ha avuto una reazione tenerissima: "E’ scoppiata in lacrime – ha rivelato Raf- non lo aveva mai fatto prima. Peraltro il titolo cita la promessa di matrimonio che le feci quando la sposai nel 1996".
