Radio Zeta Future Hits Live 2025, la musica dell'estate non è finita: scaletta, ospiti e anticipazioni

Direttamente dall'Arena di Verona Paola Di Benedetto presenterà i 51 cantanti della kermesse: da Alfa ad Annalisa, fino a Francesca Michielin e tanti altri.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Radio Zeta Future Hits Live 2025 anticipazioni 2 settembre
Tv8

Secondo appuntamento con Radio Zeta Future Hits Live 2025. Stasera, martedì 2 settembre, alla 20.30 su Tv8 infatti andrà in scena la seconda data della quarta edizione della kermesse nata da un’idea di Lorenzo Suraci. Lo scenario che ospita lo show è la splendida cornice dell’Arena di Verona, mentre a condurre ci saranno Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, affiancare da Davide Guerra e Jessica Brugali che terranno compagnia al pubblico prima dell’inizio dello show. Backstage e red carpet, invece, saranno nelle mani di Luigi Santarelli e Simone Palmieri. Vediamo insieme tutti i dettagli e la scaletta degli artisti che si esibiranno al Radio Zeta Future Hits Live 2025.

Radio Zeta Future Hits Live 2025, anticipazioni, scaletta e ospiti di stasera

Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati conducono questa sera il secondo appuntamento con Radio Zeta Future Hits Live 2025, la kermesse musicale ideata da Lorenzo Suraci che andrà in onda su Tv8 dalle 20.30. Dopo il successo della prima data, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma lo scorso 1° giugno, il Festival della Generazione Zeta ritorna nell’incantevole Arena di Verona, con ben 51 artisti che si esibiranno da questo storico e importante palco: da Alfa ad Annalisa, passando per Clara, Rhove, Francesca Michielin e tanti altri.

La scaletta (in ordine alfabetico) dei cantanti di stasera

  • Alex Wyse
  • Alfa
  • Anna
  • Annalisa
  • Ariete
  • Artie 5ive
  • BigMama
  • Blanco
  • Bresh
  • Chiamamifaro
  • Chiello
  • Clara
  • Ele A
  • Emis Killa
  • Emma Nolde
  • Fabri Fibra
  • Frah Quintale
  • Francesca Michielin
  • Fritu
  • Fulminacci
  • Gaia
  • Golden Years
  • Joan Thiele
  • Joshua
  • LDA
  • Les Votives
  • Lorenzza
  • Lucio Corsi
  • Mida
  • Naska
  • Neffa
  • Nerissima Serpe
  • Noemi
  • Papa V
  • Rhove
  • Rkomi
  • Rocco Hunt
  • Rose Villain
  • Rrari dal Tacco
  • Sangiovanni
  • Sarah Toscano
  • Sayf
  • Serena Brancale
  • Settembre
  • Shablo
  • SKT
  • Tananai
  • The Kolors
  • Tormento
  • Tredici Pietro
  • Trigno

Dove quando vedere Radio Zeta Future Hits Live 2025

Questa sera, martedì 2 settembre, possibile seguire il Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

