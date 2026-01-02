Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift
La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre Lorenzo Cherubini scalza Noemi e si prende il terzo scalino della classifica.
È Annalisa con Esibizionista a dominare gli ascolti radiofonici di inizio 2026. Secondo la classifica EarOne Airplay Radio della prima settimana del 2026, che va dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio del nuovo anno, vede il brano scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta al primo posto tra quelli più trasmessi dalle radio italiane. La cantante, così, si conferma ancora una volta come una delle protagoniste del panorama musicale, in vetta sia nell’anno appena trascorso, sia nei primissimi giorni di quello nuovo. Sul podio, insieme all’interprete ligure, c’è ancora Taylor Swift con The Fate of Ophelia, che continua a tenere banco senza sosta, mente a gran sorpresa il terzo posto è stato conquistato da Jovanotti con il singolo So solo che la vita, firmato insieme a Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade.
Annalisa domina gli ascolti in radio, ma Jovanotti ‘ruba’ il posto a Noemi
Mentre Annalisa conferma la sua supremazia negli ascolti radio anche agli inizi del 2026, Lorenzo Cherubini sale sul podio con il singolo So solo che la vita, uno tra i brani più programmati a cavallo tra fine anno e Capodanno. La prima classifica radio EarOne, infatti, rimette al primo posto la cantante ligure con Esibizionista, mantiene Taylor Swift tra le prime posizioni e regala il terzo scalino a Jovanotti. Noemi con Bianca, dopo aver chiuso il 2025 al numero uno, scende al quarto anche se il brano resta comunque tra i più trasmessi. Subito dopo, in quinta posizione, c’è Tommaso Paradiso con Forse, seguito da Miley Cyrus con Secrets (feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood), e Cesare Cremonini, settimo con Ragazze Facili, uno dei brani che continua a rimanere stabile con il passare dei mesi. Chiudono la classifica Olivia Dean con Man I Need, Ernia con Berlino, e Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari.
Top 10 EarOne Airplay, la classifica completa (26 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026)
- Esibizionista – Annalisa (Warner)
- The Fate of Ophelia – Taylor Swift (Island)
- So solo che la vita – Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Ronaldo Andrade (Island)
- Bianca – Noemi (Sony)
- Forse – Tommaso Paradiso (Sony)
- Secrets (feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood) – Miley Cyrus (Sony)
- Ragazze Facili – Cesare Cremonini (EMI)
- Man I Need – Olivia Dean (EMI)
- Berlino – Ernia (Island)
- Amaro – Pinguini Tattici Nucleari (Sony)
