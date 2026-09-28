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La Mummia 4, Rachel Weisz è ancora la Evelynn che ricordavamo (e i social impazziscono)

Sul web, i fan sono andati in visibilio per le prime immagini dal set del revival de La Mummia, con Rachel Weisz in costume dopo vent'anni di assenza

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

La Mummia 4, Rachel Weisz di nuovo nei panni di Evelynn e i social impazziscono
AnsaFoto

Per la gioia dei fan, Evelynn Carnahan è tornata. O meglio, Rachel Weisz ha indossato nuovamente, a distanza di vent’anni dall’ultima volta, i panni della famosa egittologa protagonista de La Mummia. Sono infatti comparse alcune foto, trapelate dal set del quarto capitolo del franchise, che ritraggono l’attrice anglo-americana con indosso il costume di scena per La Mummia 4. Il suo non sarà l’unico ritorno: del cast originale, infatti, avremo anche Brendan Fraser, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Kevin J. O’Connor, Michael Johnston e Numan Acar.

Prime foto dal set de La Mummia 4 per Rachel Weisz: Evelyn è tornata

Rick O’Connell ed Evelynn Carnahan di nuovo insieme, di nuovo in Egitto. Dopo la francamente deludente terza iterazione del franchise de La Mummia, che aveva non solo cambiato setting (spostandosi in Cina) ma anche volto per la co-protagonista (interpretata da Maria Bello), la saga torna alle origini. E quindi rieccoci tra le dune del deserto ma, soprattutto, nuovamente spazio a Rachel Weisz nei panni dell’egittologa Evelynn, a distanza di 25 anni da La Mummia – Il ritorno.

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Via X, Rachel Weisz ha catturato l’attenzione dei più sfoggiando un look d’epoca dai colori autunnali, accompagnato da guanti in pelle ed una valigetta. In alcuni scatti Evelyn sembrerebbe essere impegnata in una conversazione con quello che potrebbe essere un modello di walkie-talkie. In ogni caso, il personaggio sembrerebbe essere pronto all’azione, ma non è chiaro quale missione affronterà. A quanto abbiamo potuto apprendere, il film non prenderà in considerazione quanto accaduto ne La tomba dell’Imperatore dragone, fungendo quindi da sequel diretto per La Mummia – Il ritorno.

Quando esce La Mummia 4 al cinema

Secondo quanto riferito da Screen Rant, la produzione avrebbe avviato le riprese ad inizio settembre 2026, come poi confermato dallo stesso Fraser durante il Festival del cinema di Deauville in Francia. In merito al nuovo progetto, aveva dichiarato a Canal+: "Credo che mi muoverò con attenzione e mi sentirò completamente a mio agio nel dire alla squadra di stuntman: ‘Sarete bravissimi in questa scena, dateci dentro’. Non sono preoccupato poiché il livello di professionalità con cui so di lavorare è altissimo. E poi c’è tutta questa ondata di entusiasmo che avvolge il progetto. È come rivedere un vecchio amico".

I dettagli principali della trama sono ancora sconosciuti, ma la data di uscita al cinema de La Mummia 4 è certa: 15 settembre 2027. A dirigere il film sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre la una sceneggiatura è curata da David Coggeshall.

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