Racconto di una notte, la nuova dizi turca ha qualcosa che le altre non hanno: mai visti così tanti colpi di scena. Anticipazioni puntate Dal 12 aprile 2026, il prime time di Canale 5 ospiterà una nuova serie che farà battere il cuore dei telespettatori: la storia di Mahir e Canfeza.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dal 12 aprile 2026, il prime time di Canale 5 si arricchisce di una nuova produzione destinata a far parlare di sé: Racconto di una notte, una serie turca che unisce amore, vendetta e mistero in una narrazione intensa e ricca di colpi di scena.

Al centro della storia c’è Mahir Yılmaz, un commissario di polizia che torna nella sua città natale, Denizli, vent’anni dopo l’omicidio del padre. Il suo obiettivo è chiaro: trovare e punire il responsabile di quella tragedia che ha segnato per sempre la sua vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il destino ha in serbo un imprevisto: Mahir incontra Canfeza, una giovane donna affascinante e misteriosa, della quale si innamora quasi subito. Il problema? Canfeza è la figlia dell’uomo che Mahir vuole distruggere.

Come andrà a finire? Scoprilo nel Video!

Potrebbe interessarti anche