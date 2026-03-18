Quo Vado? oggi è più attuale che mai. E quella fantasia (a luci rosse) di Checco Zalone... Il sogno di Checco era scritturare una star della musica italiana per il suo film campione d'incassi: "Volevo che ci incontrassimo in un bagno alla turca e..."

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Quando Quo Vado? uscì nelle sale nel 2016, non fu semplicemente un successo: fu un fenomeno culturale. Con oltre 65 milioni di euro d’incasso, il film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante è ancora oggi uno dei film più visti di sempre in Italia, capace all’epoca di sfiorare l’allora primato di Avatar (68 milioni). Ma il suo impatto va ben oltre i numeri: è un ritratto satirico dell’Italia che, a distanza di anni, resta sorprendentemente attuale.

Il significato nascosto del titolo: molto più di un gioco di parole

Molti lo scoprono solo dopo: Quo Vado? è un gioco di parole, sì, ma colto. L’espressione richiama infatti il latino "Quo vadis?", "Dove vai?", legata alla tradizione cristiana e all’episodio in cui San Pietro incontra Gesù sulla via di Roma. Zalone e Nunziante trasformano questa domanda millenaria in una chiave ironica e la rigirano in prima persona sul protagonista: dove può andare un uomo che ha costruito la propria identità attorno al posto fisso, e che pur di non perderlo è disposto a tutto? La risposta, nel film, è ovunque e in nessun luogo: dalla Norvegia alla savana africana, in un viaggio che diventa metafora della fuga dal cambiamento.

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Curiosità che forse non conosci di Quo Vado?

Le location estreme sono state scelte per un motivo preciso: Norvegia e Africa rappresentano l’escalation delle "punizioni" che Checco è disposto a sopportare pur di non perdere il posto fisso. La produzione ha girato realmente in condizioni climatiche difficili per quanto riguarda le sequenze artiche, mentre il villaggio africano è stato ricostruito nel Parco Nazionale del Circeo.

Con circa 900 sale coinvolte nel giorno d’uscita, Quo Vado? ha avuto una delle più imponenti distribuzioni italiane di sempre. Una strategia che ha trasformato il film in un evento nazionale e ha contribuito al suo straordinario risultato al botteghino: è stato per anni il film italiano col più alto incasso di sempre, superato soltanto a fine 2025 dall’ultimo film di Checco Zalone, Buen camino (76 milioni di euro).

Il cameo di Lino Banfi, icona pugliese della comicità, non è casuale. È un gesto simbolico: un passaggio di testimone tra due generazioni di comici che hanno raccontato il Sud con linguaggi diversi ma con la stessa capacità di parlare all’Italia intera. Le scene in cui appare nei panni del senatore Binetto, che ha favorito negli anni le assunzioni negli uffici pubblici di Checco e di tutti i suoi parenti, sono tra le più ricordate grazie al tormentone "Il posto fisso è sacro!".

La scena migliore del film secondo Checco Zalone

A proposito di cameo, Checco Zalone ha confessato che il suo sogno sarebbe stato quello di avere anche Al Bano nel film: "In una prima stesura avevamo pensato di far incontrare il mio personaggio e Al Bano in un bagno alla turca, ma poi non è stato possibile e mi è molto dispiaciuto non poter fare pipì insieme". Ciononostante, il cantante appare in un breve sketch insieme a Romina Power in quella che Checco ha definito la sua sequenza preferita.

Perché rivedere oggi Quo Vado? ha ancora senso

Quo Vado? non è invecchiato. La satira sul lavoro, sulla burocrazia, sulle nostre paure è ancora attualissima. La figura di Checco è diventata un archetipo: l’italiano medio che si difende dal cambiamento con tutte le forze, anche quando quel cambiamento potrebbe migliorargli la vita. E forse è proprio per questo che, a distanza di 10 anni, il film continua a essere citato, discusso, reinterpretato, trasmesso in tv: perché racconta un Paese che, nel bene e nel male, riconosciamo ancora oggi.

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