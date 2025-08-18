Quentin Tarantino svela qual è il suo film migliore (che non sarebbe esistito senza Luc Besson): "Il mio capolavoro" Bastardi senza Gloria, secondo Tarantino stesso, sarebbe il suo capolavoro e senza l'influenza di Luc Besson non sarebbe stato lo stesso

Nel podcast The Church of Tarantino, programma che tratta, appunto, dei film e delle curiosità del regista del Tennessee, Quentin Tarantino stesso è intervenuto parlando dei suoi lavori più rappresentativi e di quello che ritiene il suo più grande capolavoro. Un film che, ha confidato, non sarebbe esistito senza l’intervento diretto di un altro grandissimo cineasta, Luc Besson.

Bastardi Senza Gloria è il film migliore di Tarantino… secondo Tarantino: "Il mio capolavoro"

Rispondendo a diretta domanda, Quentin Tarantino non ha avuto dubbi su quale sia il suo più grande capolavoro. "Bastardi senza gloria è il miglior film che abbia mai fatto". Continuando e ampliando il discorso, ha ammesso che C’era una volta a Hollywood rimane il suo preferito a livello personale, mentre Kill Bill è quello che ritiene il più "tarantiniano", poiché frutto diretto delle sue ossessioni artistiche. Si tratta di una dichiarazione piuttosto importante, poiché rende verità una teoria di lunga data dei fan. Al termine del film, infatti, il Tenendo Aldo Raine (Interpretato da Brad Pitt) pronuncia la frase "penso che questo potrebbe essere il mio capolavoro", dopo aver inciso una svastica sulla fronte di Hans Landa (Christoph Waltz). Si tratterebbe quindi non solo di una battuta ironica, ma di una vera e propria ammissione del regista, nascosta in piena vista.

Tarantino non è insolito a nascondere riferimenti meta-cinematografici e autoreferenziali. La battuta di Aldo Raine diventa quindi un’autocertificazione del valore, secondo Tarantino, di Bastardi Senza Gloria, uscito nel 2009 e benedetto da un cast corale incredibile in cui, oltre ai già citati e Waltz, figurano anche Michael Fassbender, Melanie Laurent, Diane Kruger, Daniel Bruhl e Eli Roth.

Il peso di Luc Besson

Nel 2019, a margine di un evento londinese organizzato dalla BAFTA, Tarantino aveva rivelato come i piani originali per Bastardi Senza Gloria fossero decisamente diversi. Quello che poi è uscito come film, all’inizio doveva essere una miniserie di 6 ore. Durante una cena, però, il regista francese Luc Besson ha fatto cambiare idea al collega americano. "Tu sei uno delle poche persone che fa film che mi spinge a uscire di casa per vedere i tuoi lavori e mi stai dicendo che devo aspettare cinque anni prima che accada di nuovo?", avrebbe detto. Parole che avrebbero fatto fare un netto dietrofront a Tarantino, riportandolo sulla via del lungometraggio cinematografico.

Dove vedere Bastardi Senza Gloria in streaming

Se siete curiosi di vedere il capolavoro di Quentin Tarantino, Bastardi Senza Gloria, oppure volete riscoprirlo, potrete trovarlo in streaming nel catalogo di Now Tv, oppure a noleggio o in acquisto su Chili, Rakuten TV, Apple TV, YouTube, Google Play Film e Prime Video.

