Quella volta che Brad Pitt rischiò davvero di non lavorare più a Hollywood: il motivo scioccante e chi lo minacciò L'attore ha rischiato di essere cacciato dal set da Tarantino durante le riprese di C'era una volta a... Hollywood: ecco cos'è successo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il personaggio dello stuntman Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt in C’era una volta a… Hollywood, sta per tornare. Questa volta non sarà Quentin Tarantino a dirigerlo, ma un altro grande nome del cinema, David Fincher, e forse sarà un bene visto il retroscena venuto a galla proprio in queste ore.

Se è infatti vero che oggi il personaggio di Cliff è così amato, al punto da ottenere un film tutto suo, è altrettanto vero che sul set della pellicola originale stava per essere cancellato a causa di un durissimo scontro tra regista e attore.

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Perché Brad Pitt ha fatto infuriare Quentin Tarantino (rischiando la cacciata dal set)

È stato Bruce Dern, in un’intervista rilasciata a People, a raccontare che dietro le quinte di C’era una volta a … Hollywood l’atmosfera si è surriscaldata parecchio. Dern, che nel film interpreta il proprietario cieco del ranch in cui vive la setta di Charles Manson, ha raccontato un aneddoto avvenuto durante le riprese di una scena chiave. Nella scena in cui Cliff Booth va a controllare come sta l’anziano George Spahn, Dern decide di testa sua di cambiare le battute dicendo: "Non sono sicuro di cosa stia succedendo". Colto di sorpresa da quelle parole fuori copione, Brad Pitt si blocca e fa un gesto alla troupe per interrompere la registrazione. Fermare un ciak senza l’ordine del regista, però, è il peccato originale sul set di Tarantino.

"Quentin è diventato di ghiaccio", ha raccontato Dern. "Ha guardato Brad e gli ha chiesto: ‘Che cosa hai appena fatto?’. Pitt ha risposto che aveva dato lo stop, e a quel punto Tarantino è letteralmente impazzito. Gli ha urlato dietro: ‘Non azzardarti mai più in vita tua, o con me hai chiuso. Questo è il mio regno. Nessuno decide quando fermare i miei attori!'".

A nulla sono servite le giustificazioni di Brad Pitt, che provava a spiegare come Dern stesse inventando le battute. La scena è stata rigirata da capo, l’anziano attore ha continuato a improvvisare (cambiando di nuovo le parole) e alla fine la sequenza è diventata una delle più memorabili del film. Pitt però ha rischiato grosso, e pare proprio che dopo quell’episodio non si sia più azzardato a fare un gesto simile.

Cliff Booth sta per tornare al cinema e su Netflix

La mancata cacciata di Tarantino ha reso possibile il ritorno del suo personaggio nel nuovo progetto dal titolo The Adventures of Cliff Booth, che uscirà al cinema e sarà poi disponibile su Netflix. La storia ci riporterà nei primi anni ’70, mostrando lo stuntman alle prese con una nuova vita come tuttofare per i grandi studios di Hollywood. Nel cast vedremo volti noti come Yahya Abdul-Mateen II, Timothy Olyphant, Carla Gugino ed Elizabeth Debicki.

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