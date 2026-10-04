Queen Budapest 1986: la prima rock band oltre la Cortina di Ferro torna in 4K per il 40° anniversario Lo storico live del 1986, uno degli ultimi con la formazione al completo, al cinema per pochi giorni un'edizione curatissima nell'audio e nel video

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Sony Pictures Italia

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Tra l’inizio degli anni ’70 e la metà degli ’80, i Queen si sono esibiti in oltre 700 concerti in giro per il mondo. Dopo il live al Nepstadion di Budapest del 1986, il primo per una rock band dall’altra parte della Cortina di Ferro, la band si sarebbe trovata assieme sul palco solo altre 5 volte. Isi può facilmente intuire, quindi, come quel concerto abbia un peso incomparabile nella storia della musica: una delle ultime esibizioni di quella che è unanimemente riconosciuta tra le band più influenti di sempre.

Dal 7 all’11 ottobre Nexo Studios e Sony Pictures Italia riportano al cinema il Queen Budapest 1986, in occasione del 40° anniversario del concerto, in un’edizione completamente rimasterizzata e ripulita. Un’opportunità quasi unica per rivivere un concerto storico, corredato anche da alcune immagini di repertorio della band in visita alla capitale ungherese. Un regalo per tutti che coloro che ai tempi non c’erano. Abbiamo potuto assistere a una proiezione in anteprima e vogliamo lasciarvi qui le nostre impressioni.

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Perchè il Queen Budapest 1986 è un evento da non perdere al cinema

La prima esibizione dei Queen completamente ripresa su pellicola. Oltre 40 km di bobine da 35 mm, 17 telecamere coinvolte. 80mila persone al Nepstadion di Budapest e 45mila fuori dalla struttura. Il primo concerto di una rock band dall’altra parte della Cortina di Ferro. Già solo questo dovrebbe dare un’idea dell’impatto culturale di Queen Budapest 1986. Freddie che sale sul palco a torso nudo con le spalle coperte da una bandiera che da un lato mostra l’Union Jack della Gran Bretagna, sua patria di adozione, e dall’altra il vessillo ungherese, in una sorta di abbraccio e simbolo di unione tra i due Paesi. Una performance vocale e di band con pochissimi altri precedenti. Forse solo il Live Aid dell’anno precedente, ma caratterizzato da una durata nemmeno paragonabile (poco più di 20 minuti contro oltre un’ora e mezza).

Un’accurata pulizia del suono, a partire dalla registrazione multi traccia originale, ha permesso di togliere fruscii e rumori di sottofondo, come spiegato dallo stesso Brian May in una clip in apertura del film, permettendo un ascolto che rasenta la perfezione della sala di incisione. Non siamo più abituati ad assistere a performance live perfette o forse erano proprio loro ad essere dei semidei. Già gli assoli di chitarra di Bryan May valgono il prezzo del biglietto, ma c’è anche tutto il resto, a cominciare dall’animalesca presenza scenica di Freddie. Ogni membro della band è al proprio apice musicale. Tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda, rodati e nel medesimo flow. Il risultato è un’esperienza quasi mistica. Un amarcord bellissimo per chi in quegli anni già c’era ed era un loro fan, ma anche la possibilità per i giovani di scoprire una band immortale. Per quanto molti dei loro pezzi celeberrimi, presenti ovviamente nella scaletta di questa concerto, riecheggiano ancora oggi.

Una riedizione a cura di Peter Jackson

Dietro al restauro di questo film concerto c’è nientemeno che Peter Jackson con la sua Park Road Post Production, che ha ipulito i negativi originali esaltando il contrasto e il dettaglio visivo dell’epoca. La vera rivoluzione, però, sta appunto nel suono. A circa un mese dall’uscita nelle sale di Queen Budapest 1986 arriverà anche la colonna sonora, in formato triplo vinile, doppio CD e digitale. Al nuovo missaggio hanno lavorato in prima persona Brian May e Roger Taylor, ridando vita non solo alle chitarre e alla base ritmica, ma anche ai rumori della folla, restituendo in toto il calore umano e fisico di quella serata estiva.

Il tour di quell’anno porta in scena una band che sa esattamente come dominare l’energia di uno stadio: dai riff martellanti in apertura di One Vision e Tie Your Mother Down, la setlist è un’onda d’urto in cui brani più recenti come A Kind of Magic e Who Wants to Live Forever si fondono alla perfezione con il resto del repertorio, come le hit Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga o il trittico conclusivo We Will Rock You / Friends Will Be Friends / We Are the Champions. Al centro di tutto rimane una band ripresa all’apice assoluto della sua carriera dal vivo, nel pieno del Magic Tour, una tournée divenuta leggenda. Mercury troneggia e domina quello spazio immenso, tra i pochi artisti in grado di dirigere un’intera arena di persone con la sola forza della voce e della teatralità. Deacon, Taylor e May sono i perfetti alfieri di un tale gigante e assieme formano un quadrittico che non ha quasi eguali nella storia della musica.

Queen Budapest 1986 è l’ultima esibizione dal vivo della band ripresa in maniera professionale. Un testamento a un’epoca della musica che non esiste più, oltre che a una band immortale. L’ultima istantanea di un gruppo irripetibile, fissata per sempre su uno schermo a testimoniare la notte in cui il rock riuscì a unire un mondo diviso. Un’esperienza che chiunque dovrebbe vivere almeno una volta nella vita e che grazie a Nexo Studios sarà possibile fare al cinema dal 7 all’11 ottobre. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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