Frank Matano e Taylor Mega, l’incredibile segreto di Quasi Vera è un’idea geniale: il rischio più grande è che possa trapelare Il film di Fausto Brizzi arriva nelle sale cinematografiche con Frank Matano, Taylor Mega, e un cast validissimo, pieno di volti noti e amati dal pubblico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Cosa succederebbe se la persona più amata sui social non esistesse davvero? Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi in uscita il 1° ottobre 2026, trasforma questa ipotesi in una storia che sì, fa indubbiamente ridere ma, al contempo, fa riflettere. Perché dietro gli algoritmi e i filtri, il film nasconde qualcosa di molto più umano: la paura di non essere abbastanza e la tentazione di diventare qualcun altro. La forza di questa pellicola è il cast, ricco di volti noti: da Frank Matano a Rocío Muñoz Morales, fino al debutto di Taylor Mega. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Quasi Vera, un film che esplora il confine tra realtà e finzione

Quasi Vera è un film che parla di follower, algoritmi e intelligenza artificiale, ma che sotto questo strato racconta qualcosa di molto più antico: il desiderio di essere amati, anche a costo di non essere sé stessi. Diego è un aspirante attore perennemente sull’orlo della svolta che però, non arriva mai. I provini vanno male, i ruoli che ottiene sono minuscoli, e la moglie inizia a perdere la pazienza. Quando la sua vita tocca il fondo, Diego decide di reinventarsi nel modo più inaspettato: sfruttando le sue competenze informatiche, costruisce dal nulla una content creator virtuale di nome Vera. Bella, ironica, appassionata di calcio, e generata interamente dall’intelligenza artificiale. Il piano funziona oltre ogni aspettativa: Vera diventa un fenomeno, raccoglie milioni di follower e seduce chiunque la incontri online. Il problema è che prima o poi le cose create per ingannare gli altri finiscono per sfuggire di mano.

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Le curiosità su Quasi Vera: il significato del titolo

Una delle trovate più riuscite del film sta nel titolo. Vera è il nome della protagonista virtuale, ma "quasi vera" descrive anche quella dimensione in cui si muove tutta la storia: quella in cui qualcosa è palesemente artificiale eppure riesce comunque a generare emozioni genuine.

Quasi Vera, il ricchissimo cast del film

Come abbiamo accennato, il vero punto forte del film è il cast. Frank Matano, protagonista nei panni di Diego, porta con sé una credibilità naturale nel ritrarre chi vive sospeso tra il mondo reale e quello digitale senza trovare pace in nessuno dei due. Rocío Muñoz Morales interpreta la moglie, figura concreta e terrena che bilancia le fantasie virtuali del marito. Nel resto del cast compaiono:

Andrea Perroni

Sergio Friscia

Francesco Sole

Federica Cifola

con la partecipazione di Laura Chiatti

La presenza più curiosa è però quella di Taylor Mega. Alla sua prima esperienza cinematografica, la modella e influencer presta il proprio volto a Vera (il personaggio virtuale creato da Diego). Affidare il ruolo dell’influencer artificiale a qualcuno che di mestiere fa esattamente quella cosa nella vita reale è stata una trovata geniale. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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