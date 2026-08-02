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Rocío Muñoz Morales travolta dall'Intelligenza Artificiale: il ritorno al cinema è una lotta tra reale e virtuale

L'attrice e conduttrice spagnola torna al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi che la vedrà tra desideri, fragilità e contraddizioni dell'epoca dei social network

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Rocío Muñoz Morales torna al cinema col film Quasi Vera: trama, cast e quando esce
Raiplay

Dall’1 ottobre arriva nelle sale Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi (distribuita da Medusa Film) che ritrova Rocío Muñoz Morales protagonista sul grande schermo e che prende di mira il nostro rapporto con i social e le nuove tecnologie.

Con la sua solita ironia, il regista ci porta a riflettere su un tema quantomai attuale: quanto siamo disposti a fingere pur di piacere agli altri? In un mondo dove conta solo apparire perfetti, il film affronta in modo leggero ma intelligente il bisogno di approvazione e la paura di mostrare le proprie debolezze.

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Rocío Muñoz Morales torna al cinema con Quasi Vera: la trama del film

Il protagonista della storia è Diego (Frank Matano), un ragazzo che sogna di fare l’attore ma continua a collezionare delusioni tra provini andati male e ruoli insignificanti. Quando la sua vita privata va a rotoli, decide di reinventarsi sfruttando le sue abilità con i computer e l’intelligenza artificiale. La sua idea? Creare Vera (Taylor Mega), una modella e influencer virtuale bellissima e impeccabile. Tra post sensuali, battute ironiche e persino video dei gol più famosi della Nazionale italiana, Vera diventa in pochissimo tempo un fenomeno del web, conquistando milioni di follower. Ma quando il confine tra invenzione e realtà inizia a sfumare, Diego si troverà a dover fare i conti con le sue bugie e a capire cosa conta davvero nella vita.

Il cast del film e la data d’uscita

Ad animare questa storia c’è un gruppo di volti molto noti del cinema e del web. Oltre ai già citati protagonisti Frank Matano, Rocío Muñoz Morales e Taylor Mega, ci sono anche Andrea Perroni, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola e una partecipazione speciale di Laura Chiatti.

Quasi Vera è una commedia romantica e moderna che ci ricorda come, dietro uno schermo, la tentazione di nasconderci sia forte, ma la realtà resta sempre la scelta migliore. Il film arriverà in tutte le sale il 1 ottobre 2026.

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