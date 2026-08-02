Rocío Muñoz Morales travolta dall'Intelligenza Artificiale: il ritorno al cinema è una lotta tra reale e virtuale
L'attrice e conduttrice spagnola torna al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi che la vedrà tra desideri, fragilità e contraddizioni dell'epoca dei social network
Dall’1 ottobre arriva nelle sale Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi (distribuita da Medusa Film) che ritrova Rocío Muñoz Morales protagonista sul grande schermo e che prende di mira il nostro rapporto con i social e le nuove tecnologie.
Con la sua solita ironia, il regista ci porta a riflettere su un tema quantomai attuale: quanto siamo disposti a fingere pur di piacere agli altri? In un mondo dove conta solo apparire perfetti, il film affronta in modo leggero ma intelligente il bisogno di approvazione e la paura di mostrare le proprie debolezze.
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Rocío Muñoz Morales torna al cinema con Quasi Vera: la trama del film
Il protagonista della storia è Diego (Frank Matano), un ragazzo che sogna di fare l’attore ma continua a collezionare delusioni tra provini andati male e ruoli insignificanti. Quando la sua vita privata va a rotoli, decide di reinventarsi sfruttando le sue abilità con i computer e l’intelligenza artificiale. La sua idea? Creare Vera (Taylor Mega), una modella e influencer virtuale bellissima e impeccabile. Tra post sensuali, battute ironiche e persino video dei gol più famosi della Nazionale italiana, Vera diventa in pochissimo tempo un fenomeno del web, conquistando milioni di follower. Ma quando il confine tra invenzione e realtà inizia a sfumare, Diego si troverà a dover fare i conti con le sue bugie e a capire cosa conta davvero nella vita.
Il cast del film e la data d’uscita
Ad animare questa storia c’è un gruppo di volti molto noti del cinema e del web. Oltre ai già citati protagonisti Frank Matano, Rocío Muñoz Morales e Taylor Mega, ci sono anche Andrea Perroni, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola e una partecipazione speciale di Laura Chiatti.
Quasi Vera è una commedia romantica e moderna che ci ricorda come, dietro uno schermo, la tentazione di nasconderci sia forte, ma la realtà resta sempre la scelta migliore. Il film arriverà in tutte le sale il 1 ottobre 2026.
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