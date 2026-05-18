Laura Chiatti travolta dall'Intelligenza Artificiale: il ritorno al cinema è un incubo tecnologico che porta alla follia
Laura Chiatti torna protagonista al cinema in una storia carica di tensione, dove il confine tra uomo e macchina si sgretola
Cosa succede quando la vita perfetta che mostriamo sui social si scontra con la realtà di tutti i giorni? È quello che prova a raccontare Quasi Vera, la nuova commedia diretta da Fausto Brizzi (prodotta da Tramp Limited per Medusa) in uscita nel 2026, che vedrà tra i suoi protagonisti l’amatissima Laura Chiatti.
Da Laura Chiatti a Taylor Mega: quando l’Intelligenza Artificiale diventa ossessione (al cinema)
L’attrice, seppur non da protagonista, finisce travolta dalla novità tecnologica che sta cambiando le nostre vite: l’Intelligenza Artificiale. Quasi vera racconta una giovane influencer impegnata a costruire un’immagine digitale impeccabile, dove tutto sembra meraviglioso ma nulla è come appare. Il film però non è solo una riflessione sul mondo dei social: la trama si tinge di "giallo", mescolando risate e colpi di scena tra bugie e segreti che l’identità virtuale della protagonista cerca di nascondere.
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Per questo progetto, Brizzi ha messo insieme un gruppo di attori molto amato e variegato. Oltre alla già citata Laura Chiatti, vedremo sullo schermo Frank Matano, il comico Andrea Perroni e Rocío Muñoz Morales. Ma ci sarà anche Taylor Mega, che in un certo senso gioca "in casa" interpretando il mondo delle influencer. A chiudere il cast, infine, Sergio Friscia e Federica Cifola.
Il film è stato girato tra ottobre e novembre del 2025. Sebbene la storia sia ambientata a Roma, la produzione ha scelto come location d’eccezione il bellissimo Palazzo Chigi di Ariccia, che per l’occasione è stato trasformato in un lussuoso set romano.
Un nuovo successo per Fausto Brizzi?
Ricordiamo che prima di questo film Fausto Brizzi ha girato Dove osano le cicogne, una commedia che ha preceduto il suo ritorno al genere giallo/comico. La storia ruota attorno a un gruppo di coppie e singoli, molto diversi tra loro, che condividono lo stesso sogno: avere un figlio. Si va dai cinquantenni che si sentono ancora giovani ma devono fare i conti con la natura, a chi si scontra con le lungaggini delle adozioni.
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