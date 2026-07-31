Quarto Grado, perché non va in onda stasera 31 luglio: Gianluigi Nuzzi stoppato da Mediaset Cambio di programma su Rete 4 per il venerdì sera: da stasera Quarto Grado lascia spazio alla programmazione estiva. Ecco quando torna in onda Gianluigi Nuzzi.

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Venerdì sera senza Quarto Grado su Rete 4. I telespettatori che questa sera, 31 luglio 2026, cercheranno il consueto appuntamento con Gianluigi Nuzzi dovranno fare i conti con un cambio di palinsesto. Dopo una stagione particolarmente intensa, il programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera si prende una pausa e lascia spazio alla programmazione estiva della rete.

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Perché Quarto Grado non va in onda stasera 31 luglio

L’assenza di Quarto Grado dal palinsesto di Rete 4 non nasconde nessun caso particolare: la trasmissione ha concluso venerdì scorso (QUI il recap della puntata) la stagione 2025/2026 ed è entrata nella consueta pausa estiva. Per Gianluigi Nuzzi si è chiuso un anno televisivo da record, il più lungo nella storia del programma. La stagione, iniziata il 12 settembre 2025, ha visto Quarto Grado in onda con 49 puntate, alle quali si è aggiunto lo speciale del 1° gennaio dedicato alla strage di Crans Montana. Un risultato che ha portato il programma a registrare sei emissioni in più rispetto alla stagione precedente.

Anche sul fronte degli ascolti il bilancio è stato positivo: Quarto Grado si è confermato uno dei programmi più seguiti di Rete 4, con una media stagionale intorno al 9-9,5% di share. A incidere sul successo anche la copertura dei principali casi di cronaca, in particolare quello di Garlasco, diventato uno degli argomenti centrali delle puntate con approfondimenti, ospiti ed esclusive come l’intervista ad Andrea Sempio.

Accanto a Nuzzi, un ruolo importante negli approfondimenti è stato ricoperto anche da ospiti ed esperti come la criminologa Roberta Bruzzone, presenza di riferimento nelle analisi dei casi più discussi, strappata a stagione in corso alla Rai dove collaborava da anni con alcuni dei programmi più seguiti del servizio pubblico.

La fiducia di Mediaset nel programma è stata confermata anche durante la stagione: nel mese di giugno l’azienda ha scelto di raddoppiare l’appuntamento con Nuzzi, aggiungendo una puntata speciale al giovedì oltre al tradizionale spazio del venerdì sera.

Cosa va in onda al posto di Nuzzi su Rete 4

Ora che Quarto Grado è in pausa, Rete 4 cambia registro e punta sull’intrattenimento leggero estivo. Questa sera, venerdì 31 luglio, in prima serata andrà in onda I Legnanesi – 7°… Non Rubare, spettacolo teatrale della storica compagnia comica lombarda famosa per i personaggi della famiglia Colombo: Teresa, Giovanni e Mabilia. Venerdì 7 agosto sarà invece la volta di Un’estate ai Caraibi, commedia italiana del 2009 diretta da Carlo Vanzina e scritta insieme al fratello Enrico Vanzina.

Quando torna in onda Quarto Grado

La pausa estiva di Quarto Grado sarà comunque più breve del previsto. Mediaset ha già definito il calendario della nuova stagione (QUI tutte le date) e Gianluigi Nuzzi tornerà in video già venerdì 28 agosto, con due settimane di anticipo rispetto alla ripartenza dello scorso anno. Il conduttore resterà inoltre alla guida di Dentro la Notizia, il programma quotidiano di cronaca del pomeriggio di Canale 5, pronto a ripartire lunedì 7 settembre.

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