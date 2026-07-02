Quarto Grado, salta la puntata di stasera 2 luglio: la scelta di Gianluigi Nuzzi
Oggi giovedì 2 luglio 2026 il programma di approfondimento di Rete 4 non andrà in onda: stop al doppio appuntamento, come cambia la nuova programmazione
Quarto Grado saluta la prima serata del giovedì. Oggi giovedì 2 luglio 2026, infatti, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero non andrà in onda. Quarto Grado interrompe così l’esperimento (riuscito) del doppio appuntamento settimanale; confermata, invece, la puntata di domani. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.
Quarto Grado non va in onda (giovedì 2 luglio 2026): perché e quanto torna Nuzzi
Dopo il raddoppio sperimentato per tutto il mese di giugno, Quarto Grado torna alla sua collocazione tradizionale del venerdì sera. A partire da questa settimana, infatti, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero saluta dunque la doppia messa in onda e torna alla formula della monopuntata settimanale. Anche la prossima settimana l’appuntamento sarà esclusivamente di venerdì, mentre il giovedì di Rete 4 cambierà volto lasciando spazio a un ciclo di film dedicati ad Adriano Celentano. Oggi giovedì 2 luglio 2026 in prima serata sarà trasmesso Il bisbetico domato, uno dei titoli più amati della filmografia del Molleggiato, mentre giovedì prossimo toccherà a Innamorato pazzo, altra commedia insieme a Ornella Muti che ha segnato il cinema italiano degli anni Ottanta. Si chiude l’esperimento del doppio appuntamento settimanale con la cronaca nera di Rete 4 che, tuttavia, ha raggiunto ottimi risultati e non è da escludere che possa essere riproposto all’interno del palinsesto.
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L’esperimento (riuscito) del doppio appuntamento settimanale: gli ascolti e tutti i numeri
Raddoppiando l’appuntamento settimanale (e approfittando del finale di stagione di Ore 14 Sera, con Milo Infante che ha salutato la Rai per sbarcare a Mediaset), Quarto Grado ha macinato ottimi numeri. Le quattro puntate del giovedì hanno infatti registrato ascolti più che soddisfacenti, dimostrando come il pubblico abbia risposto positivamente al raddoppio. Il 4 giugno Gianluigi Nuzzi ha conquistato 1 milione e 365 mila telespettatori con l’11,5% di share (sfiorando addirittura la prima serata di Canale 5). L’11 giugno, nonostante la concorrenza della partita inaugurale dei Mondiali di calcio su Rai 1, il programma ha raccolto più di un milione di spettatori (pari al 9,7% di share). Il 18 giugno ha mantenuto un ottimo livello con 1 milione e 133 mila telespettatori e il 10,2% di share, confermando la solidità del format e, infine, il 25 giugno ha chiuso il ciclo con 1 milione e 66 mila spettatori e il 9,1% di share. Numeri che consentono di affermare come l’esperimento della doppia puntata settimanale possa considerarsi riuscito, anche e soprattutto ‘grazie’ agli ultimi sviluppi del caso Garlasco.
Quarto Grado torna in onda domani in tv su Rete 4. Appuntamento, in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
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