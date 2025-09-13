Quarto Grado, Garlasco: l'intervista ai genitori di Andrea Sempio scatena il web. "Vi dovrebbe querelare" La lunga intervista esclusiva di Gianluigi Nuzzi a Daniele e Giuseppe Sempio scatena una valanga di reazioni social: come hanno commentato gli utenti di X

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Un avvio di stagione davvero col botto per Quarto Grado. Lo storico programma di approfondimento dei più discussi casi di cronaca, guidato da Gianluigi Nuzzi, è tornato in onda venerdì 12 settembre in prima serata su Rete Quattro, partendo con un’esclusiva importante e che ha fatto molto discutere, relativa al dibattutissimo caso di Garlasco.

Si è parlato, durante la puntata di molte cose: dall’indagine sull‘omicidio di Pierina, al caso di Liliana Resinovich, ma a tenere banco per gran parte della serata è stata una lunghissima intervista del conduttore e giornalista con Daniela e Giuseppe Sempio, padre e madre di Andrea Sempio, l’uomo al centro delle nuove indagini sulla morte violenta della giovane Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un’intervista che, come era prevedibile, ha scatenato una tempesta di commenti in presa diretta sui social, su X in particolare, dove moltissimi utenti hanno voluto dire la loro su quello che stavano vedendo in tempo reale in tv. Commenti, per lo più critici rispetto all’intervista dei genitori di Sempio, anzi alle loro risposte. Commenti anche ingenerosi, che non tengono conto che i signori Sempio sono persone comuni, che non fanno tv e non rispondono alle interviste per lavoro e, oltretutto, erano nello studio di Quarto Grado a rispondere a domande delicate, su una vicenda gravissima in cui è indagato il loro unico figlio.

Garlasco: le reazioni social all l’intervista dei genitori di Andrea Sempio

Ma di tutte queste circostanze, il popolo twittatore non sembra aver tenuto conto, e i commenti al lungo faccia a faccia, tra Gianluigi Nuzzi e la madre (sopratutto) e il padre di Andrea Sempio, sono prevalentemente critici nei confronti degli intervistati.

C’è chi scrive infatti: "Lo dirò sempre: questi due genitori dovrebbero stare a casa loro e stare in silenzio perché fanno un sacco di danni con queste interviste.", e ancora: "Se ve ne stavate a casa era meglio per vostro figlio". Oppure:"Continuate così che stasera ingabbiano qualcuno"; e non manca, come sempre accade su X qualcuno che usa l’ironia:"Dopo questa intervista mi sa che Sempio andrà a querelare i genitori".

C’è anche chi prova a capire la scomodissima situazione dei signori Giuseppe e Daniela, ma senza dimenticare l’altrettanto difficile situazione di un’altra famiglia coinvolta in questo caso: "Non metto il dubbio il dolore della famiglia di Sempio, rivivere un’indagine da capo deve essere doloroso, ma non riesco a non pensare a com’é stato trattato Stasi; sin da subito trattato come un "mostro dagli occhi di ghiaccio"…e voi fate parte del problema".

Infine, c’è chi sintetizza:"I siggri Sempio non sarebbero dovuti andare a #quartogrado E’ stata una pessima idea"

Potrebbe interessarti anche