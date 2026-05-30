Quarto Grado raddoppia, la mossa di Nuzzi sul caso di Garlasco (Milo Infante beffato): cambia la programmazione Nuzzi annuncia una puntata extra di Quarto Grado giovedì 4 giugno: focus sul caso Garlasco e nuova programmazione per rispondere alla crescita di Ore 14 di Sera di Milo Infante.

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Gianluigi Nuzzi risponde a Milo Infante e raddoppia Quarto Grado. Dopo settimane di confronto serrato con Ore 14 di Sera, il giornalista di Rete 4 cala la carta della doppia puntata in un momento particolarmente favorevole per la cronaca nera, con il caso Garlasco tornato al centro dell’attenzione mediatica.

È stato lo stesso Gianluigi Nuzzi ad annunciare nel corso della diretta di ieri sera – 29 maggio 2026 – una novità nella programmazione di Quarto Grado, che per la prima volta la prossima settimana andrà in onda con una puntata extra oltre a quella canonica del venerdì sera.

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Quarto Grado raddoppia: puntata extra giovedì 4 giugno 2026

Due settimane fa, il 15 maggio, fu Milo Infante a "invadere" il venerdì raddoppiando Ore 14 di Sera (solitamente in onda solo al giovedì). In quell’occasione il programma di Rai 2 riuscì a imporsi nella sfida degli ascolti con l’8,5% di share (1.087.000 spettatori) contro il 7,5% (960.000 spettatori) di Quarto Grado.

La prossima settimana sarà invece Nuzzi a raddoppiare, con una puntata speciale in programma il 4 giugno in prima serata.

"La settimana prossima c’è una bella sorpresa per tutti noi perché andremo in onda sia giovedì che venerdì. Troverete Quarto Grado sia il 4 che il 5 giugno".

Con queste parole, pronunciate ieri sera in diretta, Nuzzi ha annunciato la novità. Una mossa inedita per Rete 4 che, però, non porterà a un doppio scontro diretto con Ore 14 di Sera: la prossima settimana il programma di Milo Infante sarà infatti in onda soltanto venerdì, mentre giovedì 4 giugno Rai 2 trasmetterà la Diamond League di atletica leggera.

Il testa a testa Nuzzi-Infante su Garlasco

Nuzzi non ha spiegato le ragioni della doppia puntata, ma la scelta non appare casuale. L’interesse per il delitto di Garlasco è tornato ai massimi livelli e Quarto Grado, da anni punto di riferimento della cronaca nera televisiva, punta a presidiare una fase particolarmente delicata della vicenda.

In questi giorni le indagini della Procura di Pavia stanno entrando in una fase cruciale. Al centro dell’inchiesta c’è Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.

La doppia emissione consentirà inoltre a Nuzzi di smarcarsi dal pressing di Milo Infante, assicurandosi una serata priva di concorrenza diretta e potenzialmente favorevole sul fronte degli ascolti. Resta da capire se l’approdo di Quarto Grado al giovedì rappresenti un semplice esperimento o l’inizio di una formula destinata a essere riproposta in futuro, soprattutto in presenza di sviluppi particolarmente rilevanti della cronaca.

Quarto Grado e Ore 14 Sera, quando finiscono

Ricordiamo inoltre che quella di venerdì 5 giugno dovrebbe essere l’ultima puntata stagionale di Ore 14 di Sera. Il condizionale resta però d’obbligo: dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane, in Rai sarebbe in corso una riflessione che potrebbe portare a un prolungamento del programma fino alla fine di giugno. Mediaset, invece, non ha ancora comunicato la data di chiusura di Quarto Grado, il cui percorso appare ancora lungo. Lo scorso anno Nuzzi salutò il pubblico il 25 luglio ed è probabile che anche quest’anno il programma prosegua fino a luglio inoltrato. Al di là degli ascolti, il raddoppio rappresenta un segnale preciso: Rete 4 continua a puntare su Quarto Grado come uno dei suoi marchi più forti. E se l’esperimento dovesse funzionare, il giovedì potrebbe non restare un appuntamento isolato.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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