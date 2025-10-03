Delitto Garlasco, l’ombra delle ‘mazzette’ al pm e le intercettazioni dei genitori di Sempio. Le ultime news in tv Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e della nuova inchiesta su Mario Venditti a Quarto Grado, l’esperta: “La corruzione esiste in tutti i campi”

Si sta per chiudere una delle settimane più ‘calde’ di sempre per il delitto di Garlasco. Le indagini sono state scosse dall’apertura della nuova inchiesta sull’ex pm Mario Venditti e il dibattito pubblico in tv e non è più acceso che mai. Oggi venerdì 3 ottobre 2025, ovviamente, si tornerà a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi e degli ultimi sviluppi anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le parole dell’esperta sull’ipotesi corruzione

Il caso Garlasco – come detto – ha subito un enorme ‘scossone’ con l’apertura della nuova inchiesta su Mario Venditti da parte della Procura di Brescia. L’ex procuratore che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio è indagato per corruzione in atti giudiziari e, al momento, restano da chiarire gli importanti flussi di denaro della famiglia Sempio (riportati su un bigliettino) prima dell’interrogatorio del figlio, su cui ancora rimangono molti dubbi da chiarire. Rispondendo ad alcuni lettori, la vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini ha detto la sua sull’ipotesi. "La corruzione esiste in tutti i campi (…) Spero non sia vero" ha raccontato Sarzanini, che da tempo segue da vicino la vicenda: "Ho però qualche dubbio in questo senso; mi convince l’ipotesi del nostro lettore che pensava che i soldi possano essere andati a qualche suo collaboratore. Sappiamo che Sempio fu indagato e estromesso all’improvviso dall’indagine". La vice direttrice del quotidiano ha poi definito il famigerato scontino "un falso alibi" e ha ribadito le motivazioni della riapertura del caso, augurandosi che non si ripeta una cosa simile che possa fare perdere fiducia nella giustizia italiana: "In questa vicenda non si è arrivati alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio, come impone il nostro ordinamento".

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Se la scorsa settimana la notizia dell’inchiesta su Venditti e l’ipotesi corruzione fu valutata ‘a caldo’, oggi venerdì 8 ottobre 2025 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Poggi. Stasera, infatti, su Rete 4 andrà in onda un nuovo appuntamento del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Nel corso della puntata verrò dato ampio spazio anche alla tragica vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio a Rimini il 3 ottobre 2023, e al caso Liliana Resinovich, con i comportamenti del marito Sebastiano Visintin sotto accusa. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 3 ottobre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

