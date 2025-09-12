Garlasco, undici impronte che possono riscrivere la storia: c’è la prima data in aula. Le ultime news in tv Le tracce trovate sulla spazzatura e sulle unghie del pollice di Chiara Poggi al centro dell’incidente probatorio: la nuova edizione Quarto Grado riparte da qui

Le indagini sul delitto di Garlasco stanno per entrare nel vivo e l’appuntamento in aula è già fissato. Al centro del nuovo incidente probatorio, ovviamente, ci sono le undici tracce biologiche trovate sulla spazzatura della villetta di via Pascoli (otto delle quali con i ‘requisiti minimi’ per essere analizzate) e il Dna sotto le unghie del pollice destro di Chiara Poggi. Il prossimo 26 settembre verrà formalizzata la proroga e, come ipotizzato da La Repubblica, si potrebbe già iniziare a parlare delle ‘impronte latenti’ che potrebbero riscrivere l’intera vicenda. Stasera si parlerà degli ultimi sviluppi del caso anche a Quarto Grado, pronto a ripartire con la nuova edizione su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco: le tracce biologiche sotto esame e il primo appuntamento in aula

Dall’impronta 33 alla tanto discussa contaminazione e il famigerato Ignoto 3 fino al più recente arresto del latitante rumeno Flavius Savu (che si è detto disposto a collaborare con la Procura di Pavia), il delitto di Garlasco è a ‘caccia’ di un punto di svolta. Le indagini stanno proseguendo e il nuovo incidente probatorio – come anticipato – si sta ora concentrando su ben undici ‘impronte latenti’ rinvenute nella spazzatura della villetta di via Pascoli. Con chi ha fatto colazione Chiara Poggi in quel tragico 13 agosto del 2007? A 18 anni di distanza, il dattiloscopista incaricato dal giudice, Domenico Marchigiani, ha individuato undici impronte sui quattro reperti, otto delle quali presenterebbero i ‘requisiti minimi’ per essere analizzate: sei sulla confezione di cereali e altre due sul sacchetto del pattume, mai preso in esame all’epoca. La prima data in aula, al momento, è fissata per il prossimo 26 settembre, quando verrà formalizzata con ogni probabilità la proroga dell’incidente probatorio e forse si inizierà a parlare delle ‘nuove’ tracce di Dna, comprese quelle trovate sull’unghia del pollice della mano destra di Chiara.

Quarto Grado, al via la nuova edizione: le anticipazioni

Oggi venerdì 12 settembre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarto Grado. Stasera, infatti, riparte il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero con quella che sarà la 17esima edizione. La prima puntata stagionale si aprirà proprio con approfondimento firmato da Siria Magri sull’omicidio di Chiara Poggi e le analisi sulle nuove tracce rilevate nella villetta di via Pascoli. Spazio anche al caso Liliana Resinovich in una serata che vedrà tra gli ospiti Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 12 settembre 2025)

La nuova edizione di Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

