Garlasco in Tv, Nuzzi torna sul DNA e sulle foto di Sempio il giorno del delitto: la svolta è vicina Nella puntata di Quarto Grado questa sera - venerdì 5 dicembre - si torna sul delitto di Chiara Poggi e sulla morte di Liliana Resinovich con tutti gli aggiornamenti.

Il Delitto di Garlasco e le nuove indagini continuano a riempire le pagine dei giornali e gli spazi dei programmi Tv. Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, anche Quarto Grado torna sugli ultimi aggiornamenti e i colpi di scena del caso. Su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, proveranno a fare il punto su tutti i nuovi elementi emersi, con particolare attenzione alle indiscrezioni emerse sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, probabilmente compatibile con la linea familiare maschile di Andrea Sempio. Il 37enne è il nuovo indagato per l’omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli, e ora sono spuntate anche alcune foto inedite che lo ritraevano sul luogo del delitto: ma cosa potrebbe significare tutto questo per le indagini? Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich. Claudio sostiene che dietro le nuove testimonianze ci sia una regia occulta. Intanto, si continua ad indagare sull’alibi del marito Sebastiano.

Quarto Grado, anticipazioni 5 dicembre 2025: si torna su Garlasco

Quarto Grado, con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, torna questa sera sulla vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi. Tantissimi ancora i dubbi da sciogliere: il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi potrebbe incastrare Andrea Sempio? Stando alle indiscrezioni emerse e da quanto trapelato dalla perizia sugli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani, pare ci sia una compatibilità tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due margini ungueali di Chiara e la linea paterna del profilo biologico di Sempio. Se tutto questo fosse vero, sarebbe un colpo di scena enorme, e ribalterebbe quanto dichiarato dal professor Francesco De Stefano durante il processo di appello bis ad Alberto Stasi, cioè quando affermò che quel DNA maschile era troppo degradato e contaminato per fornire indicazioni certe. E, inoltre, le foto dello stesso Sempio davanti alla villetta dei Poggi il pomeriggio del giorno del delitto cosa potrebbero rivelare a livello processuale e per le indagini?

Quando e dove vedere Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 5 dicembre, alle ore 21.25 circa, in prima serata su Rete 4. Il programma sarà poi visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

