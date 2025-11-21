Garlasco in Tv, Nuzzi si torna sullo scontrino e sulle intercettazioni di Andrea Sempio: cosa diceva Stasera - 21 novembre - a Quarto Grado si parlerà anche del caso di Liliana Resinovich: dove si trovava Visentin quando la donna è stata uccisa?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, anche Quarto Grado torna sul Delitto di Garlasco. Su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, proveranno a fare il punto su tutti i nuovi elementi emersi dalle indagini, con particolare attenzione alle frasi pronunciate da Andrea Sempio nelle intercettazioni in macchina nel 2017, ossia quando il 37enne fu indagato per la prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi. A suscitare nuovo interesse anche l’alibi legato all’ormai famosissimo scontrino, che collocherebbe Sempio lontano dalla villetta di via Pascoli in quella mattina del 13 agosto del 2007. In puntata, anche gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin: tutti si chiedono dove si trovasse il marito la mattina in cui la donna fu uccisa.

Quarto Grado, anticipazioni 21 novembre 2025: si torna su Garlasco e gli alibi di Sempio

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in compagnia del loro parterre di ospiti cn Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva, tornano questa sera a Quarto Grado per fare luce su alcuni nodi del Delitto di Garlasco. Gli inquirenti vogliono capire il significato delle frasi pronunciate da Andrea Sempio nelle intercettazioni in macchina risalenti al 2017, quando l’uomo fu indagato per la prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Frasi come "Quando vanno a guardare loro vanno a vedere foto, filmati, qualunque cosa. Però c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti" o "Mi hanno fatto parecchie domande, secondo me erano abbastanza dalla mia", trasmesse anche da Chi l’ha visto?, tornano al centro della scena: ma cosa intendeva dire Sempio? Poi la questione del famoso scontrino risalente al giorno dell’omicidio, fatto da Sempio in un parcheggio di Vigevano e a cui sarebbe legato il suo alibi.

Liborio Cataliotti, legale del 37enne, a Mattino Cinque aveva commentato così il ruolo dello scontrino: "Io prego che si estenda il momento utile della realizzazione dell’omicidio, così si smetterebbe di parlare di questo scontrino. È una prova vera, che non può essere comunque un alibi, dato che non fornisce la targa, ma a chi dice che la smentita di un alibi rappresenti una prova di colpevolezza, dico di andarsi a leggere le sentenze della corte di cassazione".

Quando e dove vedere Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 21 novembre, alle ore 21.25 circa, in prima serata su Rete 4. Il programma sarà poi visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche