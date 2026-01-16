Garlasco in TV, i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi 'testimoni fondamentali' Stasera a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi torna con una nuova puntata dedicata al delitto di Garlasco e alla scomparsa di Federica Torzullo. Ecco le anticipazioni.

Nuovo appuntamento con Quarto Grado. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano su Rete 4 con gli ultimi aggiornamenti su alcuni dei casi di cronaca che stanno riempiendo le pagine dei giornali. Uno degli spazi della trasmissione, sarà come sempre dedicato al Delitto di Garlasco e a tutte le novità che stanno emergendo in questi giorni, dalla nuova perizia chiesta dalla famiglia Poggi, fino al contenuto dei computer della vittima e di Alberto Stasi, in carcere dal 2015 per la morte della ragazza. Si tornerà a parlare di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio, dopo che gli inquirenti hanno inserito nel registro degli indagati il marito. Come sempre, in studio, il parterre di ospiti composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quarto Grado, anticipazioni 16 gennaio 2026: i dettagli sui computer di Stasi e Chiara Poggi

Al centro della puntata di questa sera di Quarto Grado, gli sviluppi sul caso Garlasco. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si soffermeranno sui contenuti del computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, che potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali per capire cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza, avvenuta il 13 agosto del 2007. Intanto, mentre il nuovo indagato Andrea Sempio, attende di sapere se verrà o meno rinviato a giudizio, la famiglia della vittima ha chiesto una nuova consulenza all’ex poliziotto Dario Redaelli, dalla quale risulta una dinamica dell’omicidio diversa da quella finora conosciuta e che sposta l’inizio dell’aggressione a Chiara dall’ingresso della villetta di via Pascoli alla cucina, dove sono è stata rinvenuta tra i rifiuti la cannuccia con il DNA di Stasi.

A Quarto Grado la scomparsa di Federica Torzullo

Spazio poi alla scomparsa di Federica Torzullo, ingegnere gestionale di Anguillara Sabazia (Roma) svanita nel nulla lo scorso 8 gennaio. Il marito della 41enne, Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio a piede libero e, secondo le dichiarazioni del legale dei genitori della donna, continuerebbe "a vedere e sentire" il padre e la madre della moglie, e anche suo figlio che attualmente vivo con loro. Dalle ultime notizie, infine, pare che durante un sopralluogo, siano state ritrovate tracce di sangue nella casa della 41enne.

Quando e dove vedere Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 12 dicembre, alle ore 21.25 circa, in prima serata su Rete 4. Il programma sarà poi visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

