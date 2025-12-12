Garlasco in Tv, si cerca il movente di Alberto Stasi: la difesa di Sempio ha un asso nella manica Nella puntata di Quarto Grado questa sera - venerdì 12 dicembre - nuovi aggiornamenti anche sulla morte di Liliana Resinovich.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui casi di cronaca nera che stanno scuotendo l’Italia. Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, a Quarto Grado su Rete 4 si parla ancora del Delitto di Garlasco, e delle nuove indagini riaperte dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto del 2007. Mentre si avvicina l’udienza del 18 dicembre prossimo, quella in cui la perita super partes Denise Albani illustrerà le sue conclusioni sull’incidente probatorio nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio, tanti i nuovi elementi che continuano a emergere sul caso. In studio, spazio poi alle ultime notizie sulla morte di Liliana Resinovich: : dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa continua lo scambio di accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilli, Claudio Sterpin.

Quarto Grado, anticipazioni 12 dicembre 2025: si torna sul movente di Stasi

Questa sera a Quarto Grado, Nuzzi, Viero e il parterre di ospiti composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva, torneranno sugli ultimi aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Tanti ancora i dubbi da sciogliere sulla morte di Chiara Poggi: gli inquirenti si stanno concentrando sui risultati della perizia sulle unghie della vittima, affidata alla perita Denis Albani. Dalla sua relazione pare ci sia una compatibilità tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due margini ungueali di Chiara, e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, nuovo indagato nell’indagine. È bene sottolineare che si tratta di "aplotipi misti parziali" cosa che non rende possibile stabilire "con rigore scientifico" la reale provenienza.

Per la difesa di Sempio, infatti, si tratterebbe di tracce dovute al fatto che il 37enne e la vittima avessero toccato gli stessi oggetti nei giorni precedenti l’omicidio: "Premesso che si dovrebbero superare tutte le perplessità giuridiche e i dubbi scientifici sul DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, abbiamo individuato 14 punti di contatto. Il telecomando delle tv era stato utilizzato da Chiara Poggi la mattina dell’omicidio per accendere la televisione", e quello stesso telecomando veniva utilizzato anche dall’indagato quando giocava ai videogiochi con Marco Poggi. Infine, si cerca ancora il movente, vera grande incognita di questo caso, sia per Alberto Stasi che per Andrea Sempio.

Quando e dove vedere Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 12 dicembre, alle ore 21.25 circa, in prima serata su Rete 4. Il programma sarà poi visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

