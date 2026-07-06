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Quarta Repubblica, perché non va in onda stasera 6 luglio: Nicola Porro stoppato da Mediaset

Quarta Repubblica si ferma per la pausa estiva dopo l'ultima puntata. Ecco quando torna Nicola Porro e cosa andrà in onda su Rete 4 lunedì 6 luglio.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Chi si sintonizzerà su Rete 4 questa sera, lunedì 6 luglio, non troverà Quarta Repubblica nel consueto slot del prime time. Il talk show condotto da Nicola Porro si prende una pausa dopo aver concluso la stagione televisiva la scorsa settimana. Si tratta di uno stop già previsto dalla programmazione estiva di Mediaset, che nelle prossime settimane lascerà spazio al cinema in prima serata. Ecco perché il programma non va in onda e quando è previsto il ritorno.

Perché Quarta Repubblica non va in onda stasera 6 luglio 2026

L’assenza di Quarta Repubblica dal palinsesto di questa sera non è dovuta a cancellazioni o cambi di programma improvvisi. La trasmissione ha infatti salutato il pubblico con l’ultima puntata della stagione andata in onda la scorsa settimana, chiudendo ufficialmente l’edizione 2025-2026 prima della consueta pausa estiva. Per Nicola Porro si conclude una stagione lungo – è stata composta da 43 emissioni più due speciali – e particolarmente positiva sotto il profilo degli ascolti televisivi. Il talk politico ed economico di Rete 4 ha mantenuto risultati solidi per tutto l’anno, confermandosi tra gli appuntamenti di approfondimento più seguiti del piccolo schermo. Un risultato ottenuto anche in un lunedì sera particolarmente competitivo, dove il programma ha dovuto confrontarsi con la concorrenza de Lo Stato delle Cose, il talk di Massimo Giletti in onda su Rai 3.

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Il ritorno di Quarta Repubblica dovrebbe essere previsto per l’inizio di settembre, quando prenderà il via la nuova stagione televisiva Mediaset. Il condizionale stavolta è d’obbligo perché nelle scorse settimane è emerso un rumors relativo a un possibile passaggio di Porro in Rai alla guida di un talk poltiico sulla seconda rete, ma sembra improbabile che il ‘Biscione’ decida di fare a meno di uno dei suoi volti più riconoscibili dell’informazione. Fino a settembe, il lunedì sera di Rete 4 sarà dedicato a una diversa offerta, pensata per accompagnare il pubblico durante i mesi di luglio e agosto.

Cosa va in onda al posto di Nicola Porro su Rete 4

Al posto di Quarta Repubblica, Mediaset ha scelto di proporre una rassegna cinematografica in prima serata. Questa sera sarà trasmesso L’uomo che sussurrava ai cavalli, il celebre film del 1998 diretto e interpretato da Robert Redford. La pellicola racconta la storia di Annie MacLean, una brillante giornalista di New York la cui vita cambia radicalmente quando la figlia Grace resta gravemente ferita in un incidente a cavallo. Oltre alle conseguenze fisiche riportate dalla ragazza, anche il cavallo Pilgrim rimane profondamente traumatizzato. Convinta che entrambi abbiano bisogno di un aiuto speciale, Annie decide di raggiungere il Montana per incontrare Tom Booker, un uomo conosciuto come il "sussurratore di cavalli", capace di instaurare un legame unico con gli animali e aiutarli a superare i traumi.

Considerato ancora oggi uno dei film più apprezzati di Robert Redford come regista, L’uomo che sussurrava ai cavalli è stato lodato per gli spettacolari paesaggi del Montana, per le interpretazioni del cast — che comprende anche Kristin Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson — e per la suggestiva colonna sonora, candidata ai Golden Globe.

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