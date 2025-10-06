Caso Garlasco in Tv, scoop di Nicola Porro: “nuove intercettazioni” svelate. Cosa succede
La nuova inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti continua a fare discutere: stasera a Quarta Repubblica delle intercettazioni inedite
Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e tutti gli occhi sono puntati sulla nuova inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio. L’ex pm è indagato per corruzione in atti giudiziari e il suo rapporto con la familgia Sempio (così come quella due due ex carabinieri) è finito sotto la lente d’ingrandimento. Oggi lunedì 22 settembre 2025 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4, dove verranno diffuse alcune intercettazioni inedite. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il mistero dell’arma del delitto e le ‘nuove’ gocce di sangue
Dopo la nuova BPA, le dimissioni di Luciano Garofano (e soprattutto in attesa della fine dell’incidente probatorio e dell’esito delle nuove analisi della professoressa Cattaneo sui reperti della scena del crimine), l’ultimo ‘colpo di scena’ nelle indagini sul delitto di Garlasco è stata la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Brescia su Mario Venditti. L’ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio è ora indagato per corruzione in atti giudiziari e i flussi di denaro della famiglia Sempio prima dell’interrogatorio del figlio hanno sollevato molti dubbi su quanto successo. Decisivo potrebbe essere anche il ruolo dei due ex carabinieri e i loro "rapporti opachi" con colui che a oggi rimane l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quarta Repubblica, le anticipazioni: la terza puntata di Nicola Porro
Oggi lunedì 6 ottobre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. In chiusura del nuovo appuntamento stagionale del talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 verrà infatti dato spazio alla vicenda dell’ex pm Mario Venditti e verranno svelate alcune intercettazioni inedite. Nel corso della serata, ovviamente, si parlerà anche dei principali temi di attualità e politica, a partire dalla situazione in Medio Oriente, i cortei pro-Palestina, il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla e la possibile tregua. Focus anche sul caso di Massimo Zen (tornato in libertà dopo avere ucciso un ladro che stava assaltando un bancomat nel 2018) e sulla questione della legittima difesa. Ospiti della serata Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Marcello Veneziani, Paolo Mieli, Guendalina Anzolin, Alessandro Rico, Hoara Borselli, Amedeo Ciaccheri, Massimo Lugli, Marco Gregoretti e Giuseppe Cruciani.
Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 6 ottobre 2025)
Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
Potrebbe interessarti anche
Delitto Garlasco, spuntano le intercettazioni di Andrea Sempio con i due ex carabinieri: “Contatti senza alcuna ragione investigativa”
Nella puntata di ieri di Quarta Repubblica di Nicola Porro si è tornati a parlare de...
Garlasco in Tv: nuovo scoop sul Santuario e la rivelazione che stravolgerà (ancora) le indagini. Le ultime news
Stasera gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condot...
Garlasco in TV, arriva la svolta: il PC ritrovato, i due carabinieri e il nuovo alibi di Sempio
Emergono nuovi dettagli ‘sfuggiti’ nelle prime indagini: gli ultimi aggiornamenti su...
Delitto Garlasco, l’ombra delle ‘mazzette’ al pm e le intercettazioni dei genitori di Sempio. Le ultime news in tv
Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e della nuova inchiesta su Mario ...
Garlasco, il terremoto: perquisita casa Sempio e indagato il procuratore che archiviò le indagini. Le ultime news in tv
Giornata critica e forse decisiva per il caso Chiara Poggi: la Procura di Brescia in...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati e le dimissioni di Garofano: “Colpa dell’impronta 33". Poi la verità del padre di Sempio su Venditti
L’avvocato ha commentato la decisione dell’ex comandante del Ris di Parma, oggi cons...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati tuona contro Panicucci: “Io non chiedo quanto guadagna”. E il padre di Sempio sconsolato
Intervenuto oggi a Mattino Cinque, l’avvocato di Andrea Sempio ha avuto un duro conf...
Delitto Garlasco, la reazione di Lovati e De Rensis alle intercettazioni e all’ipotesi corruzione. Social scioccati: “Aperto il vaso di Pandora”
Massimo Lovati, Angela Taccia, Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno detto la lo...