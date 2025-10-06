Caso Garlasco in Tv, scoop di Nicola Porro: “nuove intercettazioni” svelate. Cosa succede La nuova inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti continua a fare discutere: stasera a Quarta Repubblica delle intercettazioni inedite

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e tutti gli occhi sono puntati sulla nuova inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio. L’ex pm è indagato per corruzione in atti giudiziari e il suo rapporto con la familgia Sempio (così come quella due due ex carabinieri) è finito sotto la lente d’ingrandimento. Oggi lunedì 22 settembre 2025 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4, dove verranno diffuse alcune intercettazioni inedite. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il mistero dell’arma del delitto e le ‘nuove’ gocce di sangue

Dopo la nuova BPA, le dimissioni di Luciano Garofano (e soprattutto in attesa della fine dell’incidente probatorio e dell’esito delle nuove analisi della professoressa Cattaneo sui reperti della scena del crimine), l’ultimo ‘colpo di scena’ nelle indagini sul delitto di Garlasco è stata la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Brescia su Mario Venditti. L’ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio è ora indagato per corruzione in atti giudiziari e i flussi di denaro della famiglia Sempio prima dell’interrogatorio del figlio hanno sollevato molti dubbi su quanto successo. Decisivo potrebbe essere anche il ruolo dei due ex carabinieri e i loro "rapporti opachi" con colui che a oggi rimane l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarta Repubblica, le anticipazioni: la terza puntata di Nicola Porro

Oggi lunedì 6 ottobre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. In chiusura del nuovo appuntamento stagionale del talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 verrà infatti dato spazio alla vicenda dell’ex pm Mario Venditti e verranno svelate alcune intercettazioni inedite. Nel corso della serata, ovviamente, si parlerà anche dei principali temi di attualità e politica, a partire dalla situazione in Medio Oriente, i cortei pro-Palestina, il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla e la possibile tregua. Focus anche sul caso di Massimo Zen (tornato in libertà dopo avere ucciso un ladro che stava assaltando un bancomat nel 2018) e sulla questione della legittima difesa. Ospiti della serata Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Marcello Veneziani, Paolo Mieli, Guendalina Anzolin, Alessandro Rico, Hoara Borselli, Amedeo Ciaccheri, Massimo Lugli, Marco Gregoretti e Giuseppe Cruciani.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 6 ottobre 2025)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche