Delitto Garlasco, l’inquietante incognita della doppia arma e le gocce di sangue colate: le ultime news in tv Le nuove analisi sulla scena del crimine non fanno ancora sull’arma che uccise Chiara Poggi il 13 agosto del 2007: gli ultimi sviluppi a Quarta Repubblica

Il delitto di Garlasco continua ad animare il dibattito pubblico in tv e non solo. Mentre continuano le indagini della Procura di Pavia dopo l’estensione dell’incidente probatorio, infatti, si sprecano le ipotesi su ogni nuovo dettaglio emerso dalla scena del crimine, ma è soprattutto la verità sull’arma del delitto a rimanere avvolta da un alone di mistero assoluto. Cos’è successo in via Pascoli in quel tragico 13 agosto del 2007? Chi ha ucciso Chiara Poggi? Oggi lunedì 22 settembre 2025 si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: il mistero dell’arma del delitto e le ‘nuove’ gocce di sangue

Se da un lato la ‘pista satanica’ che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi agli scandali del santuario della Bozzola continua a prendere quota, dall’altro in tantissimi hanno deciso di restare concentrati su quanto successo in via Pascoli il 13 agosto del 2007 e quindi sulla scena del crimine. Il nuovo rapporto presentato dal Ris di Cagliari e l’operato della professoressa Cattaneo faranno sicuramente più chiarezza sul delitto di Garlasco, ma intanto cresce l’attesa. "Questa nuova consulenza avrebbe rilevato una scena del crimine profondamente diversa da quella del 2007 e ci sono diversi aspetti da approfondire: tra questi anche una ferita rotonda sul lato sinistro del capo di Chiara Poggi, ferita inferta con un’arma diversa da quella del delitto, l’impronta di una mano, le macchie di sangue sul telefono, per cui secondo alcuni Chiara Poggi avrebbe cercato di chiedere aiuto" scrive Il Giornale. L’arma del delitto mai ritrovata rimane infatti un’incognita e non è da escludere nessuna ipotesi. Tra le tantissime impronte di sangue passate al vaglio e non prese in considerazione in passato ce ne sarebbero alcune che potrebbero essere legate proprio all’arma, almeno secondo quanto ipotizzato dalla criminologa Roberta Bruzzone: "Tre gocce sotto il divano sono tutte con un angolo di impatto a 90 gradi, è impossibile che siano frutto di un’aggressione. È più compatibile con un soggetto seduto (…) La BPA di Garofano dice che è l’inizio dell’aggressione, io non sono d’accordo" sostiene Bruzzone, ritenendo che l’assassino possa essersi seduto al divano a riflettere forse dopo l’omicidio e che il sangue sia colato dall’arma.

Quarta Repubblica, le anticipazioni: la terza puntata di Nicola Porro

Oggi lunedì 22 settembre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica, nel quarto appuntamento stagionale del talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. Oltre alle ultime novità sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, stasera si parlerà anche dei principali temi di attualità e politica, a partire dallo scontro politico nelle Università italiane fino ai funerali dell’attivista Charlie Kirk. Ospiti della serata Alessandro Sallusti, Michela Marzano, Marco Bassani, Giovanna Vitale, Galeazzo Bignami, Alfonso Sabella, Alessandro Rico, Manuel Spadaccini, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Giuseppe Cruciani, Angela Taccia, Gianluca Zanella, Matteo Fabbri e Andrea Ruggieri.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 22 settembre 2025)

Condotta da Nicola Porro, la terza puntata di Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

