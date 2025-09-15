Delitto Garlasco in Tv: la colazione con gli assassini, i poteri forti e le ultime news. Cosa succede La criminologa Roberta Bruzzone sostiene che non ci siano più le basi per nuovi accertamenti: gli ultimi aggiornamenti stasera a Quarta Repubblica

Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e nuove piste continuano a emergere. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, tuttavia, le indagini sarebbero vicine a un punto di non ritorno. Tra scenari inediti e le ipotesi più disparate, infatti, l’omicidio di Chiara Poggi ha alimentato fin troppo il dibattito pubblico e i nuovi accertamenti biologici sarebbero destinati a non ribaltare la situazione. Oggi lunedì 15 settembre 2025 si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: Roberta Bruzzone lancia l’allarme e ‘smonta’ le analisi

Dal possibile coinvolgimento di Andrea Sempio (al momento unico indagato) alle famigerate impronte di Ignoto 3 fino alla ‘pista satanica’ che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola, le ipotesi sul delitto di Garlasco si sono sprecate negli ultimi mesi dopo la riapertura del caso. Diciotto anni dopo, la tragedia del 13 agosto del 2007 continua infatti a catalizzare l’attenzione mediatica portando agli scenari più disparati. "C’è un florilegio di suggestioni alimentate e amplificate a livello mediatico senza uno straccio di prova che è veramente preoccupante" ha lanciato l’allarme Roberta Bruzzone, ospite di Selvaggia Lucarelli ieri alla festa annuale de Il Fatto Quotidiano: "Siamo arrivati addirittura a dire che Chiara avesse un legame sentimentale con lo zio… Ci rendiamo conto?". "Oggi c’è più rispetto per l’assassino che per la famiglia Poggi che ha affrontato un lutto" si è lamentata la criminologa, parlando anche delle ipotesi più recenti che vedrebbero anche il coinvolgimento dei ‘poteri forti‘, pista "cavalcata anche da soggetti che in qualche modo gravitano dentro l’inchiesta".

Secondo Bruzzone, invece, al momento non ci sarebbe motivo di pensare che il colpevole non sia Alberto Stasi, né tantomeno di ipotizzare il coinvolgimento di più colpevoli: "La famosa colazione con gli assassini nasce da quello. Che quella mattina Chiara non fosse sola in casa, che sia stata uccisa dopo le nove e mezza da queste persone in casa con lei (…) Perché si insiste così tanto nel collocare più persone sulla scena?". Stando alle parole della criminologa anche gli accertamenti biologici non sarebbero destinati a cambiare il quadro: "Al momento non c’è niente di rilevante. Nessuno può dire che quell’aplotipo Y sia di Sempio, è molto diffuso nel pavese (…) Di cosa stiamo parlando? Dal punto di vista scientifico non rimane in piedi assolutamente niente, zero".

Quarta Repubblica, le anticipazioni: la terza puntata di Nicola Porro

Oggi lunedì 15 settembre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica, nel terzo appuntamento stagionale del talk show condotto da Nicola Porro prima serata su Rete 4. Oltre alle ultime novità sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, stasera si parlerà anche dell’assassinio di Charlie Kirk, dello scontro Meloni-Schlein e del tema dati personali. Spazio anche a un’intervista a Marco Tronchetti Provera. Ospiti della serata Roberto Vannacci, Alessandro Sallusti, Pigi Battista, Stefano Cappellini, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Matteo Flora, Andrea Ruggieri, Matteo Fabbri, Manuel Spadaccini, Antonio De Rensis, Stefano Zurlo, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 15 settembre 2025)

Condotta da Nicola Porro, la terza puntata di Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

