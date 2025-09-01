Garlasco in tv, Nicola Porro riavvia le indagini: l’ipotesi choc sul corpo di Chiara Poggi
Oggi lunedì 1° settembre 2025 inizia la nuova edizione di Quarta Repubblica: la possibile riesumazione del corpo e le ultime novità sul caso
È passato più di un mese e mezzo dall’ultima puntata di Quarta Repubblica, ma il dibattito intorno delitto di Garlasco è più acceso che mai. Oggi lunedì 1° settembre 2025 Nicola Porro tornerà al timone del ‘suo’ talk show su Rete 4 e darà ufficialmente il via all’ottava edizione. Tra i temi della serata, ovviamente, ci sarà anche il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la riesumazione del corpo di Chiara Poggi
Mentre il ‘mistero’ dell’impronta insanguinata continua a fare discutere, il caso Garlasco si avvia verso quella che potrebbe essere una svolta storica e, forse, decisiva. La Procura di Pavia, infatti, sta valutando la riesumazione del corpo di Chiara Poggi, per fare chiarezza una volta per tutte sull’arma del delitto con cui fu uccisa il 13 agosto del 2007. Questa decisione potrebbe risolvere uno dei tanti misteri irrisolti su quanto successo nella villetta di via Pascoli diciotto anni fa e – come sottolineato anche da Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, a Zona Bianca – la nomina di Cristina Cattaneo (nuovo consulente tecnico incaricata di riesaminare tutti i reperti) fa pensare proprio a questo scenario: "Premesso che la professoressa Cattaneo è un medico legale e non è di dinamica processuale, secondo me la nomina di questo ulteriore consulente tecnico da ritenere che si viaggi verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi". Anche secondo il professor Vittorio Fineschio, ordinario di Medicina Legale alla Spaienza di Roma intervenuto la scorsa settimana a Filorosso, la riesumazione del corpo di Chiara potrebbe offrire un quadro ancora più completo sull’arma (o le armi) del delitto: "Ci sono tante lesioni che non sono compatibili con lo stesso mezzo".
Quarta Repubblica, le anticipazioni: al via la nuova edizione di Nicola Porro
Se da un lato stasera Manuela Moreno e Filorosso saluteranno il pubblico di Rai 3 parlando del delitto di Garlasco nell’ultima puntata, dall’altro su Rete 4 Nicola Porro inaugurerà la nuova edizione di Quarta Repubblica dedicandosi anche alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dopo la riapertura del caso. Oggi lunedì 1° settembre 2025, infatti, andrà in onda il primo appuntamento stagionale del talk show Mediaset. Oltre agli ultimi sviluppi del caso Garlasco, tra i temi della serata ci saranno le elezioni regionali (con l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto) e la diffusione di dati sensibili e immagini private, oltre a un reportage direttamente dal Donbass per raccontare la situazione tra Russia e Ucraina. Tra gli ospiti: Carlo Calenda, Roberto Occhiuto, Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Ilaria Proietti, Alex Orlowski, Alessandra Moretti, Hoara Borselli, Camillo Langone, Gianluca Zanella, Barbara Palombelli, Andrea Ruggieri, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.
Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 1° settembre 2025)
Condotto da Nicola Porro, la prima puntata di Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
