Zootropolis 2, quando esce su Disney Plus: finalmente abbiamo la data ufficiale. La strategia pazzesca di Bob Iger

Il successo al cinema di Zootropolis 2 è stato tale che molti hanno iniziato a chiedersi quando questo film avrebbe fatto il suo debutto su Disney+. È d’altronde ormai prassi che i film legati all’azienda escano prima nelle sale per fare poi capolino sulla piattaforma streaming poco tempo dopo; ma cosa sappiamo della data d’uscita ufficiale del sequel di Zootropolis? Quando esce?

Bob Iger aveva svelato la finestra d’uscita di Zootropolis 2 su Disney Plus una settimana fa

Importanti aggiornamenti in merito erano arrivati nel corso dell’ultima conference call del primo trimestre 2026. Qui, il CEO di The Walt Disney Company, Bob Iger, insieme al CFO Hugh Johnston, aveva parlato dell’arrivo in streaming dei due titoli di punta della stagione, ovvero Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere.

Sapevamo già che entrambe le pellicole sarebbero approdate sul catalogo Disney+ entro la fine dell’anno fiscale corrente, ovvero entro il 26 settembre 2026, ma ora, finalmente, sappiamo per certo quando esce Zootropolis 2. Iger aveva sottolineato come l’arrivo dei nuovi capitoli fosse fondamentale per il prestigio e il valore del servizio, supportato dai dati impressionanti dei titoli precedenti. I precedenti capitoli di Avatar e Zootropolis avevano infatti generato centinaia di milioni di ore di visione. L’uscita di Zootropolis 2 su Disney+ si inserisce, dunque, in una strategia atta a sfruttare questo successo.

Sulla base degli storici (le cosiddette "finestre" tra sala e streaming), potevamo già prevedere le date di uscita dei due film. Zootropolis 2 ha debuttato al cinema il 26 novembre 2025, di conseguenza il mese di marzo poteva essere quello giusto. Avatar: Fuoco e Cenere ha invece visto il suo debutto al cinema il 19 dicembre 2025 e si prevedeva quindi lo sbarco sulla piattaforma nel mese di Giugno.

Zootropolis 2: quando esce il film su Disney Plus

Ora però tutto è cambiato rispetto a una settimana fa: ieri sera Disney Plus ha svelato la data di uscita ufficiale del film. Non solo, perché ci sono altre belle notizie per i fan Disney (e non): sono già stati confermati i lavori per i prossimi capitoli delle rispettive saghe: Zootropolis 3 e Avatar 4. Ma quindi quando esce Zootropolis 2 su Disney Plus? Segnate questo giorno: mercoledì 11 marzo 2026.

Ricordiamo infine che il tempo intercorso tra l’uscita al cinema e l’approdo sulla piattaforma non è uguale per tutti i film, basti pensare che i successi Pixar e Disney Animation arrivano in circa 90-100 giorni, titoli come Wish hanno richiesto oltre 4 mesi (133 giorni) per approdare sulla piattaforma.

