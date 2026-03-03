Trova nel Magazine
Young Sherlock è pronta a sbalordire tutta Italia: quando esce la serie su Amazon Prime Video

La nuova serie TV Young Sherlock di Amazon Prime Video debutterà prestissimo con due sorprendenti episodi diretti da Guy Ritchie

Quando esce Young Sherlock su Amazon Prime Video
Amazon Prime Video

L’attesa è quasi finita: dopo il trailer ufficiale, pubblicato circa due mesi fa, ora è nota anche la data d’uscita di Young Sherlock. La serie sarà disponibile dal 4 Marzo su Amazon Prime Video con due episodi di debutto firmati da un regista che è ormai una certezza di azione e divertimento: Guy Ritchie.

Young Sherlock arriva su Prime Video: di cosa parla la nuova serie TV

Dopo i successi cinematografici del 2009 e del 2011, Ritchie racconta le origini del mito con una narrazione ritmata, irriverente e ricca d’azione. Ambientata nel 1870, la serie ci porta a Oxford, dove incontriamo uno Sherlock Holmes diciannovenne molto diverso dall’icona che conosciamo. È un giovane "anarchico", crudo e senza filtri, che si ritrova coinvolto in un misterioso caso di omicidio. Quello che sembra un singolo crimine si rivelerà una cospirazione globale che trascinerà Sherlock lontano dall’Inghilterra, costringendolo a scontri esplosivi che segneranno per sempre la sua evoluzione nel detective più famoso del mondo.

La serie è ispirata ai romanzi di Andy Lane, che a sua volta prende ispirazione dal celebre personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, ed è stata sviluppata sotto la guida creativa di Guy Ritchie, che ne cura anche la regia insieme ad Anders Engström, Tricia Brock e Dennie Gordon. La sceneggiatura principale è affidata a Matthew Parkhill, che si avvale dell’aiuto di Peter Harness, Francesca Lin e KT Roberts.

Il cast e la regia di Young Sherlock

Ad interpretare il giovane Sherlock è Hero Fiennes Tiffin, affiancato daDónal Finn nei panni di James Moriarty. Nel cast della serie troviamo, inoltre, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons e Colin Firth nei panni di Bucephalus Hodge. Oltre a Guy Ritchie, a dirigere gli episodi di Young Sherlock sono anche Anders Engström, Tricia Brock e Dennie Gordon. Sarà interessante scoprire come Ritchie ha interpretato la storia di questo personaggio già visto in moltissime vesti (e ere della sua vita), che è ormai iconico della letteratura mondiale.

