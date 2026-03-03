Young Sherlock è pronta a sbalordire tutta Italia: quando esce la serie su Amazon Prime Video
La nuova serie TV Young Sherlock di Amazon Prime Video debutterà prestissimo con due sorprendenti episodi diretti da Guy Ritchie
L’attesa è quasi finita: dopo il trailer ufficiale, pubblicato circa due mesi fa, ora è nota anche la data d’uscita di Young Sherlock. La serie sarà disponibile dal 4 Marzo su Amazon Prime Video con due episodi di debutto firmati da un regista che è ormai una certezza di azione e divertimento: Guy Ritchie.
Young Sherlock arriva su Prime Video: di cosa parla la nuova serie TV
Dopo i successi cinematografici del 2009 e del 2011, Ritchie racconta le origini del mito con una narrazione ritmata, irriverente e ricca d’azione. Ambientata nel 1870, la serie ci porta a Oxford, dove incontriamo uno Sherlock Holmes diciannovenne molto diverso dall’icona che conosciamo. È un giovane "anarchico", crudo e senza filtri, che si ritrova coinvolto in un misterioso caso di omicidio. Quello che sembra un singolo crimine si rivelerà una cospirazione globale che trascinerà Sherlock lontano dall’Inghilterra, costringendolo a scontri esplosivi che segneranno per sempre la sua evoluzione nel detective più famoso del mondo.
La serie è ispirata ai romanzi di Andy Lane, che a sua volta prende ispirazione dal celebre personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, ed è stata sviluppata sotto la guida creativa di Guy Ritchie, che ne cura anche la regia insieme ad Anders Engström, Tricia Brock e Dennie Gordon. La sceneggiatura principale è affidata a Matthew Parkhill, che si avvale dell’aiuto di Peter Harness, Francesca Lin e KT Roberts.
Il cast e la regia di Young Sherlock
Ad interpretare il giovane Sherlock è Hero Fiennes Tiffin, affiancato daDónal Finn nei panni di James Moriarty. Nel cast della serie troviamo, inoltre, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons e Colin Firth nei panni di Bucephalus Hodge. Oltre a Guy Ritchie, a dirigere gli episodi di Young Sherlock sono anche Anders Engström, Tricia Brock e Dennie Gordon. Sarà interessante scoprire come Ritchie ha interpretato la storia di questo personaggio già visto in moltissime vesti (e ere della sua vita), che è ormai iconico della letteratura mondiale.
