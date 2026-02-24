Trova nel Magazine
Bridgerton 4 - Parte 2, il destino di Benedict e Sophie: quando e a che ora escono gli episodi finali

Bridgerton 4 sta per tornare su Netflix con quattro nuovi episodi: ecco quando esce la seconda parte in streaming e a che ora

Bridgerton 4
Netflix

L’attesa sta per finire: la parte 2 di Bridgerton 4 debutterà presto sulla piattaforma Netflix; ma quando e a che ora escono i nuovi episodi della serie? Vediamolo insieme

Quando e a che ora escono gli ultimi episodi di Bridgerton 4

Bridgerton 4 tornerà su Netflix con la seconda parte della storia di Benedict e Sophie giovedì 26 febbraio 2026. Come di consueto, gli episodi saranno disponibili dalle 9.00 del mattino e saranno in totale quattro. Basterà, dunque, accedere al vostro profilo della piattaforma streaming a partire da quell’ora per scoprire cosa accadrà alla coppia protagonista di quest’anno: riusciranno a superare le mille peripezie che ostacolano il loro amore e stare insieme?

Bridgerton 4, cos’è successo nella prima parte

Durante i primi episodi, abbiamo conosciuto Sophie Beck, una sorta di Cenerentola che vive con le due sorellastre e l’immancabile matrigna cattiva. Sophie è una nobile d’origine declassata a cameriera, che decide di trasgredire almeno una volta alle regole della matrigna, andando ad un ballo in maschera che è proprio quello della famiglia Bridgerton. È qui che Benedict, secondogenito della famiglia e ambitissimo scapolo della società londinese, incontra lo sguardo di Sophie e ne rimane folgorato. Non sa che le loro strade si incroceranno poco dopo, in condizioni del tutto diverse e senza quella maschera. Peccato che l’uomo non capirà che la cameriera che ha davanti agli occhi, e per la quale poco a poco inizia a provare sentimenti forti, è la donna che da settimane cerca senza sosta. Quando però, alla fine della prima parte di Bridgerton 4, esplode la passione tra i due e Benedict propone a Sophie di diventare la sua amante, qualcosa in lei si spezza, al punto da andare via e lasciarlo da solo. Cosa accadrà ora tra loro?

Le anticipazioni della seconda parte

Le anticipazioni degli ultimi 4 episodi di Bridgerton 4 ci svelano che le cose per Benedict e Sophie si faranno sempre più difficili. Sophie non è disposta a diventare la sua amante, né a scendere a compromessi; lui, d’altro canto, è in una posizione difficile, perché è vietato ai nobili fidanzarsi e sposare persone che non sono del loro ceto sociale. Un passo del genere porterebbe alla rovina dell’intera famiglia. L’uomo si trova così ad un bivio: le sue scelte porteranno a conseguenze pericolose, ma una verità inaspettata stravolgerà presto l’intera vicenda.

